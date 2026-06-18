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大行報告 | 阿里、騰訊、比亞迪、快手、舜宇及百勝最新評級/目標價，一表盡掌握

18/06/2026

麥格理維持阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)目標不變，分別看165.3元及535元

瑞銀比亞迪(01211)目標至135元，維持買入評級

伯恩斯坦上調舜宇光學(02382)目標價，由76元升至94元

 

大行報告 | 阿里、騰訊、比亞迪、快手、舜宇及百勝最新評級/目標價，一表盡掌握

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 16:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 16:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 16:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/06/2026 15:55
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