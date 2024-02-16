當世人都踩《蜘蛛夫人》，不代表你就要加多腳

的而且確，人會進步。

曾幾何時，入場睇戲前，會先看本地影評人點講；後來，看IMDb的分數；到現在，單看IMDb已不夠（畢竟分數摻雜了大量Fans / Haters的盲撐 / 狂踩），會參考爛番茄Rotten Tomatoes，像《蜘蛛夫人》（Madame Web）上映那天，本地網媒紛紛報道電影在爛番茄的評分僅得20%新鮮度多少少，之後不斷跌，跌到17%（寫篇文的時候已跌到14%）。

結論只得一個：《蜘蛛夫人》，爛片一齣。

然後好多人在社交媒體把消息Share開去，加幾句恥笑，從而構成一個現象，現象足以影響和支配很多人的心理，而這一班被影響和支配的人，可能根本未入場，未曾用自己雙眼看過這一齣（已被預先公認為現象級爛片的）超級英雄片。

齣戲收不收得真的與我無關，畢竟我不是投資人，同Dakota Johnson和Sydney Sweeney亦無親，況且真心怕了超級英雄片，但可能《蜘蛛夫人》不是很典型的超級英雄片，竟然令我刮目相看——當然算不上好看，但一定不難看。

肯定比《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）好看，至少，當晚看《蜘蛛夫人》時我好精神，但看《蟻俠》？瞓著了，瞓到有夢發那種程度。

或許《蜘蛛夫人》令人狂踩的原因在：裡頭幾位女主角，都沒有以超級英雄必備的典型貼身戰衣示人，（而你在Trailer和劇照看見）她們著上戰衣的場面，都來自未來，只出現在當中兩名角色所預視的未來，那未來，仍未來，純粹是兩位腦海中的存在——這些貼身戰衣這個未來畫面，如無意外，在下一集才會正常出現，如果真的還會拍下一集的話。

其實無論評分高定低，外界大讚抑或狂踩，我都一定會看——太想看Dakota Johnson和Sydney Sweeney。想看Dakota Johnson，是因為太鍾意（被不少人視為爛片的）《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）系列，但我迷戀的其實是格雷本人，基於兼愛，順便鍾意格雷夫人，而事實證明，Dakota Johnson無論是演繹正在用心享受SM樂趣的格雷夫人，抑或正在用腦預視未來的蜘蛛夫人，她臉部的表情，都是一樣的。反而被標籤為性感尤物的Sydney Sweeney，獲安排演一個怕醜學生，而你會看見她是真的用心詮釋這個慌失失、仍未知曉自己將成為Spider-Woman的學生。Sydney有沒有機會演繹Spider-Woman？我不是蜘蛛夫人，自然不知道。

只想說，就算全世界都話一齣戲差，你仍然有權力排眾議——在你親眼看過之後。