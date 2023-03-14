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14/03/2023

交椅是明式家具的重災區？大部分是組合椅？繼天下第一、二把交椅天價成交後，第三把交椅將誕生？

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  • 費吉

    費吉

    中國文史哲學士，收藏家，古董商，英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員，足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問，對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源，現時為多個國內外私人收藏機構顧問。

    古董投資秘笈

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　　交椅，起源於古代的馬札，也可以說是帶靠背的馬札，是行軍打仗、打獵時供地位高者使用，同時也是封疆大吏出行時擺放在橋底以備不時之需的坐具。

 

　　明代交椅，從傳世品可見，造型優美流暢，椅圈曲線弧度柔和自然，俗稱「月牙扶手」，製作工藝考究，通常由三至五節榫接而成，扶手兩端飾以外撇雲紋如意頭。後背椅板上方多以浮雕開光裝飾，兩側「鵝頭棖」，造型典雅。座面多以麻索或皮革所製，前足底部安置腳踏板，亦同樣典雅實用。在扶手、靠背、腿足間，一般都配製雕刻牙子，另在交接之處也多用銅片包裹裝飾，此舉不僅起到加固作用，更具有點綴美化功能。交椅從出行的坐具，後逐漸演變成廳堂家具，而且是上場面的坐具。古書所説的那些英雄好漢論資排輩坐第幾把第幾把交椅，即源出於此。

 

　　交椅，是明式家具的重災區，原因是容易用舊木條舊木板組合而成。據資深家具藏家所講，出現於市場的交椅，十之八九是組合椅Frankenchair。名錶有百鳥歸巢錶Frankenwatch，交椅有組合椅Frankenchair並不出奇。可以騙財的把戲總是有很多騙徒費盡心思造假的！

 

　　自從「天下第一把交椅」以一億多港元、「天下第二把交椅」以六千多萬港元成交之後，交椅藏家心裏躁動非常，力圖進佔天下第三把交椅的寶座。一時之間拍賣市場風起雲湧，直是「江山如此多嬌，引無數英雄競折腰！」

 

黃花梨如意紋交椅

紐約佳士得

 

　　2023年的紐約亞洲藝術週，佳士得將會拍賣一張黃花梨如意紋交椅，斷代17世紀，即明末清初，估價2,000,000-3,000,000美元，與「天下第一把交椅」的1.24億港元的成交價相比，簡直是小巫見大巫。

 

　　拍品出自香港一名古董商，然後東渡日本，最終在美國落腳，身世並不顯赫，進佔第三把交椅寶座的機會甚微！

 

　　在拍場，一件拍品能拍出天價，本身是真是假並不重要，重要的是名氣要大！明星拍品往往拍出天價便是這個道理。另一點重要的是錢多人傻的買家必須出席拍賣會，否則排山倒海的宣傳也不管用。

 

明末 黃花梨圓後背交椅

香港蘇富比

成交價1.24億港元

明末清初 黃花梨麒麟紋圈背交椅

香港佳士得

成交價6,597萬港元

 

　　一張價值1.24億港元的交椅與一張估價2,000,000-3,000,000美元的交椅在外觀上有何分別？吃瓜群眾不明究竟，資深家具藏家說不出一個所以然，一切可以說由上天安排，或說得貼地一點，一切只看拍賣行如何操作！

 

　　如何鑑定一張黄花梨交椅？看木紋、顏色、包槳、榫位、木條木板的殘舊程度是否一致、銅片是新是舊這類皮毛知識，磚家都會講得頭頭是道。没錯，知識就是力量Knowledge is power，但經驗才是財富Experience is wealth！空有皮毛知識而没有實戰經驗，不足以在拍賣市場避過地雷，因為拍賣市場套路太多、陷阱處處、水亦很深！

 

　　話說回來，現在不少腰纏萬貫的買家不讀書、不硏究，用耳朵搞收藏，只追求所謂系出名門的拍品！我笑他們太瘋顛，他們笑我看不穿。他們享受吃瓜群眾的掌聲而自我感覺良好、飄飄欲仙也說不定！

 

 

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