交椅是明式家具的重災區？大部分是組合椅？繼天下第一、二把交椅天價成交後，第三把交椅將誕生？

如何鑑定一張黄花梨交椅?看木紋、顏色、包槳、榫位、木條木板的殘舊程度是否一致、銅片是新是舊這類皮毛知識,磚家都會講得頭頭是道。没錯,知識就是力量Knowledge is power,但經驗才是財富Experience is wealth!空有皮毛知識而没有實戰經驗,不足以在拍賣市場避過地雷,因為拍賣市場套路太多、陷阱處處、水亦很深!

中國文史哲學士,收藏家,古董商,英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員,足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問,對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源,現時為多個國內外私人收藏機構顧問。