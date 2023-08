「《Barbie芭比》：一套成年人才看懂的電影」從討好別人到善待自己，是我們一輩子的修行

6歲過後,我以為我和Barbie之間,大概再不會有甚麼交疊。

安排在暑假檔期上映的《Barbie芭比》真人版電影,曾經被我誤會是一齣童趣喜劇。但原來Barbie想跟你說的,並不是她本人如何夢幻完美,而是要帶你遊走於虛幻和真實世界,一同探討有關性別、自我和身份認同的課題。

甚至,當知道真人版的她將會經歷衰老、扁平足、橙皮紋等問題,我對這種「感同身受」就更感興趣。

想一想,在Barbie樂園,她永遠都是主角,然而在相同國度裏,卻有無數個不同角色身份的Barbie,她一時是總統或外交官,另一個她也可以是律師和醫生,每個她都好像獨一無二,但不見得無可取締。身處於這種母系社會,Ken彷如附屬品一般,充當著陪玩陪笑的廢物男友。隨著故事把他帶到真實世界,父權制卻令他初次感受到男性地位的主導性,引發出本能的征服慾。

平權,是電影其中一個主軸。Barbie想告訴你,真正的平等,不是靠剝削對方來為自己換取更多更大的權益,而是真誠地尊重彼此的價值。很深奧嗎?放諸於現實,就是說,我們有權利去選擇自己想要過的生活,我可以擔當社會上重要的角色,也可以為自己所愛心甘情願變成乖順的小女人。平權的前提是互相尊重,而不是盲目高呼男女平等,卻暗地裏享盡女性身份帶來的便利;當然,男人也不能自恃高尚,運用金錢地位權力智慧,將女人當成玩物。

不知你們有沒有同感,這個世界,有時候對女性總不太友善。曾幾何時,我們會用Barbie的身材去做比劃,然後苛刻地要求自己變美變好。因此當從影片中聽到某些對白,自然教我們有更深的感受:

Women hate women and men hate women. It’s the one thing we can all agree on.

You have to be thin but not too thin. And you can never say you want to be thin. You have to say you want to be healthy, but you also have to be thin.

You’re supposed to stay pretty for men, but not so pretty that you tempt them too much or that you threaten other women because you’re supposed to be a part of the sisterhood.

You have to never get old, never be rude, never show off, never be selfish, never fall down, never fail, never show fear, never get out of line. It’s too hard. It’s too contradictory and nobody gives you a medal and says thank you.

說得動聽一點,「我們應該活出一套女人專屬的生活哲學」。事實呢?不如直白一些,我們女人根本怎麼做都錯。

長得美、長得醜,也有人不喜歡自己;很直率、很圓滑也有人不喜歡自己,太慵懶、太積極,也有人不喜歡自己。後來,我們學會要避重就輕,步步為營,每句說話脫口前都經過計算,愈想討好別人,愈迷失本我。回首一看,連我們都開始不喜歡自己了。

所以嘛,我們都開始患上不同程度的社交恐懼症,但內心卻又很害怕孤獨。

倒過來想,無論我們活成怎樣,也總有一些人樂意靠近;我們都不完美,我們也知道對方並不完美,卻又覺得這樣坦蕩的相處來得很舒服。當然,這個小圈子也不一定長久而牢固,活了那麼久,自然明白到親人、朋友之間,也一樣講求緣份,而我們也只需要把專注力放在自己喜歡和喜歡自己的人身上就足夠,其他一切兼顧不來的,何必強求?

想討好全世界,難怪你的人生那麼累,只為疼惜自己的人努力,自然游刃有餘。

近來有位朋友教曉我兩句說話,她說只要在心裏默唸,也能解決99%的人際煩惱…… 「關你啥事」、「關我啥事」,我試過了,效果真的很不錯!