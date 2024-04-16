Watches and Wonders 2024私心亮點：筆者最想入手的江詩丹頓 Patrimony 系列20周年、積家 Duometre 強勢回歸、HUBLOT的次文化影響！

說起 Watches & Wonders，筆者首次參與的 Watches & Wonders 為 2015 年在香港會議展覽中心舉行的 Watches & Wonders 2015，趕得上在港舉行的末班車，驀然回首，經已是九年的光景，若今天 Watches & Wonders 重回本港，那果真是個奇蹟。然而，近年本港力推「盛事之都」，剛過去的「藝術三月」確實迎來了多場藝術相關的大型活動，Art Basel、Art Central、Team Lab 發光蛋「光漣 」……創造盛事或許只是金錢與時間的疊加，但論到創造奇蹟是天時地利人和的總和。好啦，不如我們來看看今年日內瓦 Watches & Wonders 2024 的奇蹟佳作，抱著「假如係我自己買」的心態，有奇蹟才有盼望呀（話題轉得好牽強）！

江詩丹頓Vacheron Constantin簡約經典的Patrimony腕錶

嘩聲四起，必定要數 Vacheron Constantin 江詩丹頓的新作 Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication，一經推出即登上「全球最複雜時計」的寶座！ Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication 融匯 63 項複雜功能的創新傑作，更是首枚融入中國曆法萬年曆時計，敢想敢做，從來江詩丹頓都是這樣一一把「不可能」實現了。然而，要數筆者最愛的 Vacheron Constantin 系列那就是簡約經典的 Patrimony！江詩丹頓貴為世上最歷史悠久的高級製錶品牌，但鮮為人知道 Patrimony 其實只誕生了 20 年，自 2004 年面世，便火速廣獲愛戴，而 Patrimony 系列背後的構想啟發自1950年代掀起的「簡約風」，按國際知名畫廊 Tate 所指出，「簡約風潮由1950年代起萌芽，由藝術家 Frank Stella 於美國紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）以黑色繪畫（Black Paintings）所帶起，及後一系簡約風藝術 Carl Andre、Dan Flavin、Donald Judd、Sol LeWitt、Agnes Martin 及 Robert Morris 尤如雨後春筍，令簡約風紅極一時；江詩丹頓延續了這份簡約的時代精神，創作出以乾淨利落的線條，低調內歛的設計，拼湊出優雅時尚的 Patrimony 系列，過去的二十年間，Patrimony系列作為一個完美的「載體」，搭載過多項複雜功能如萬年曆、逆跳顯示和三問報時等等，若筆者要用一句話概括，那就是「簡約而絕不簡單」。

來到 Watches & Wonders 2024，Vacheron Constantin 江詩丹頓 Patrimony 系列推出三款新作，包括兩款手動上鏈腕錶，首次採用全新39毫米錶徑設計，以白金和粉紅金兩款物料，搭配古銀色錶盤，極之優雅復古；另一款就是全新月相逆跳日曆腕錶，腕錶錶盤的 6 點位置設月相視窗，能夠顯示月亮的陰晴圓缺，精密度達每122年才需調較一次。此外，錶盤上設有亮眼的「逆跳日曆顯示」，日曆能夠顯示「1」至「31」的日期，而當日期跳轉至31日之後，便會「逆跳」回到「1」，這項複雜功能為簡約大氣的 Patrimony 腕錶額外填添一份知性之心，彰顯優雅淡然與複雜功藝的反差結合，筆者真的很心心眼啊！