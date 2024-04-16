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虢礫緙嘞
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16/04/2024

Watches and Wonders 2024私心亮點：筆者最想入手的江詩丹頓 Patrimony 系列20周年、積家 Duometre 強勢回歸、HUBLOT的次文化影響！

#HUBLOT宇舶表 #腕錶 #Watches and Wonders #WW2024 #積家 #江詩丹頓 #Hublot #Watch
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  • Karl Lui

    Karl Lui

    自八年前和腕錶結下不解之緣，過去八年間寫過錶書、編過卡地亞的會員通訊、拍過「時尚聖經」的腕錶大片，在廣告公司工作時，十之八九的客戶都是錶客。既然躲不過，那就轟轟烈烈，來擁抱這份和腕錶的緣份，燃燒吧！讓它發光發熱發亮。更多日常腕錶點滴盡見 IG@l1ho

    虢礫緙嘞

    隔周二刊出

　　說起 Watches & Wonders，筆者首次參與的 Watches & Wonders 為 2015 年在香港會議展覽中心舉行的 Watches & Wonders 2015，趕得上在港舉行的末班車，驀然回首，經已是九年的光景，若今天 Watches & Wonders 重回本港，那果真是個奇蹟。然而，近年本港力推「盛事之都」，剛過去的「藝術三月」確實迎來了多場藝術相關的大型活動，Art Basel、Art Central、Team Lab 發光蛋「光漣 」……創造盛事或許只是金錢與時間的疊加，但論到創造奇蹟是天時地利人和的總和。好啦，不如我們來看看今年日內瓦 Watches & Wonders 2024 的奇蹟佳作，抱著「假如係我自己買」的心態，有奇蹟才有盼望呀（話題轉得好牽強）！

 

江詩丹頓Vacheron Constantin簡約經典的Patrimony腕錶

 

融匯 63 項複雜功能的 Vacheron Constantin 江詩丹頓的新作 Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication

 

　　嘩聲四起，必定要數 Vacheron Constantin 江詩丹頓的新作 Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication，一經推出即登上「全球最複雜時計」的寶座！ Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication 融匯 63 項複雜功能的創新傑作，更是首枚融入中國曆法萬年曆時計，敢想敢做，從來江詩丹頓都是這樣一一把「不可能」實現了。然而，要數筆者最愛的 Vacheron Constantin 系列那就是簡約經典的 Patrimony！江詩丹頓貴為世上最歷史悠久的高級製錶品牌，但鮮為人知道 Patrimony 其實只誕生了 20 年，自 2004 年面世，便火速廣獲愛戴，而 Patrimony 系列背後的構想啟發自1950年代掀起的「簡約風」，按國際知名畫廊 Tate 所指出，「簡約風潮由1950年代起萌芽，由藝術家 Frank Stella 於美國紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）以黑色繪畫（Black Paintings）所帶起，及後一系簡約風藝術 Carl Andre、Dan Flavin、Donald Judd、Sol LeWitt、Agnes Martin 及 Robert Morris 尤如雨後春筍，令簡約風紅極一時；江詩丹頓延續了這份簡約的時代精神，創作出以乾淨利落的線條，低調內歛的設計，拼湊出優雅時尚的 Patrimony 系列，過去的二十年間，Patrimony系列作為一個完美的「載體」，搭載過多項複雜功能如萬年曆、逆跳顯示和三問報時等等，若筆者要用一句話概括，那就是「簡約而絕不簡單」。

 

Vacheron Constantin 江詩丹頓 Patrimony 系列全新月相逆跳日曆腕錶

2460 R31L

江詩丹頓自行研發並製造自動上鏈機械機芯

 

　　來到 Watches & Wonders 2024，Vacheron Constantin 江詩丹頓 Patrimony 系列推出三款新作，包括兩款手動上鏈腕錶，首次採用全新39毫米錶徑設計，以白金和粉紅金兩款物料，搭配古銀色錶盤，極之優雅復古；另一款就是全新月相逆跳日曆腕錶，腕錶錶盤的 6 點位置設月相視窗，能夠顯示月亮的陰晴圓缺，精密度達每122年才需調較一次。此外，錶盤上設有亮眼的「逆跳日曆顯示」，日曆能夠顯示「1」至「31」的日期，而當日期跳轉至31日之後，便會「逆跳」回到「1」，這項複雜功能為簡約大氣的 Patrimony 腕錶額外填添一份知性之心，彰顯優雅淡然與複雜功藝的反差結合，筆者真的很心心眼啊！

 

Vacheron Constantin 江詩丹頓 Patrimony 系列手動上鏈腕錶

1440江詩丹頓自行研發並製造手動上鏈機械機芯

 

 

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