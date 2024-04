Watches and Wonders 2024私心亮點：筆者最想入手的江詩丹頓 Patrimony 系列20周年、積家 Duometre 強勢回歸、HUBLOT的次文化影響！

嘩聲四起,必定要數 Vacheron Constantin 江詩丹頓的新作 Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication,一經推出即登上「全球最複雜時計」的寶座! Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication 融匯 63 項複雜功能的創新傑作,更是首枚融入中國曆法萬年曆時計,敢想敢做,從來江詩丹頓都是這樣一一把「不可能」實現了。然而,要數筆者最愛的 Vacheron Constantin 系列那就是簡約經典的 Patrimony!江詩丹頓貴為世上最歷史悠久的高級製錶品牌,但鮮為人知道 Patrimony 其實只誕生了 20 年,自 2004 年面世,便火速廣獲愛戴,而 Patrimony 系列背後的構想啟發自1950年代掀起的「簡約風」,按國際知名畫廊 Tate 所指出,「簡約風潮由1950年代起萌芽,由藝術家 Frank Stella 於美國紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art)以黑色繪畫(Black Paintings)所帶起,及後一系簡約風藝術 Carl Andre、Dan Flavin、Donald Judd、Sol LeWitt、Agnes Martin 及 Robert Morris 尤如雨後春筍,令簡約風紅極一時;江詩丹頓延續了這份簡約的時代精神,創作出以乾淨利落的線條,低調內歛的設計,拼湊出優雅時尚的 Patrimony 系列,過去的二十年間,Patrimony系列作為一個完美的「載體」,搭載過多項複雜功能如萬年曆、逆跳顯示和三問報時等等,若筆者要用一句話概括,那就是「簡約而絕不簡單」。

You May Also Like