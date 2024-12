以荒誕作品嘲諷荒誕市場：一條貼在牆上的香蕉，讓藏家成為一齣荒誕劇的主角？

這齣荒誕劇,或者可稱為大龍鳳、馬騮戲究竟是否如《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》一樣以爆出醜聞告終?究竟有没有真金白銀過手?賣家是否一夜暴富?這一連串的問題,誰人知道答案?

2021年,《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》 在紐約佳士得以69,346,250美元成交,令到NFT市埸風起雲湧。創作者 Beeple (Mike Winkelmann) 一夜之間聲名大噪。同時,也吸引了不少錢多人傻的炒家將資金瘋狂地投入NFT市場。後經證實,創作者Beeple和新加坡籍虚擬貨幣炒家Vignesh Sundaresan(Metakovan)合謀將《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》的成交價推高,目的是先製造一種熾熱的市場氣氛,繼而推出由 Beeple 創作、Metakovan擁有大部分權益的“B20 Tokens” NFT。“B20 Tokens” NFT最初被盲目的炒家炒上天價,但在醜聞爆出之後,“B20 Tokens” NFT一夜之間崩盤,令到不少盲目的炒家欲哭無淚!NFT市場除了是一個賭場之外,也牽涉洗錢、詐騙活動,精明的投資者避之唯恐不及!

中國文史哲學士,收藏家,古董商,英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員,足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問,對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源,現時為多個國內外私人收藏機構顧問,以及《古玩裏的金錢世界》作者。