LOEWE聯乘日本竹藝家帶來別注手袋系列！編織皮革Hammock和Puzzle Bag，為秋冬綴上一絲侘寂美

Array ( [artid] => 45584 [arttitle] => Miu Miu功臣並非Benedetta Petruzzo?Dior挖角計算錯誤? [catalias] => morethanwords [category] => More Than Fashion [catid] => 31 [cattitle] => More Than Fashion [cattype] => column [editor] => [has_video] => N [images] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/31/2024/09/tdiva20241001morethanfashionss.jpg [images_m] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/31/2024/09/tdiva20241001morethanfashionss_s.jpg [introtext] => 時裝設計師及品牌高管跳槽新聞多不勝數,大家都司空見慣,不過最近就有一則品牌高管過檔新聞引起業界關注,就是Miu Miu行政總裁Benedetta Petruzzo過檔Dior擔任董事總經理,直接向LV... [isHot] => Y [isNew] => [real_publish_up] => 2024-10-01 09:00:00 [replies] => [secalias] => fashion [sectitle] => Fashion [tid] => [timestamp] => 01/10/2024 )

Array ( [artid] => 45571 [arttitle] => 陳慧琳拍賣10個珍藏Hermès手袋!割愛喜馬拉雅鱷魚皮Birkin、獨一無二愛馬仕HSS訂製款!收益捐助學基金盡現女神風範 [catalias] => fashionfeature [category] => Feature [catid] => 3 [cattitle] => Feature [cattype] => general [editor] => Christy Yiu [has_video] => N [images] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/3/2024/09/tdiva20240923kellycover.jpg [images_m] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/3/2024/09/tdiva20240923kellycover_s.jpg [introtext] => 作為城中愛馬仕收藏家之一,天后陳慧琳向來也熱衷公益。今季,適逢蘇富比舉辦2024 Luxury Week,Kelly便藉此機會捐出10款私人珍藏Hermès手袋,在9月23日至10月3日舉行拍賣,當中... [isHot] => Y [isNew] => [real_publish_up] => 2024-09-23 16:49:50 [replies] => [secalias] => fashion [sectitle] => Fashion [tid] => [timestamp] => 23/09/2024 )

Array ( [artid] => 45548 [arttitle] => 超人氣!Miu Miu聯乘New Balance推出的穆勒鞋!斯文Look上班、率性街頭造型亦可!會再次成為熱款嗎? [catalias] => fashiontips [category] => What's New [catid] => 4 [cattitle] => What's New [cattype] => general [editor] => Charlotte Tsui [has_video] => N [images] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/4/2024/09/t240913divafashioncover.jpg [images_m] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/4/2024/09/t240913divafashioncover_s.jpg [introtext] => Miu Miu近年在創意總監兼創辦人Miuccia Prada專心打理下(因為將姐姐品牌Prada交給了Raf Simons),從上年流行的超低腰迷你裙、芭蕾舞鞋、到今年的Arcadie 手袋及New... [isHot] => Y [isNew] => [real_publish_up] => 2024-09-13 17:14:18 [replies] => [secalias] => fashion [sectitle] => Fashion [tid] => [timestamp] => 13/09/2024 )

Array ( [artid] => 45538 [arttitle] => Apple Watch Hermès新設計總覽:金屬錶帶、帆船賽計時器錶面初登場!從AirTag到Magsafe卡套,讓愛馬仕包辦你的Gadget配件 [catalias] => fashiontips [category] => What's New [catid] => 4 [cattitle] => What's New [cattype] => general [editor] => Christy Yiu [has_video] => N [images] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/4/2024/09/tdiva20240911hermesapplecover.jpg [images_m] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/4/2024/09/tdiva20240911hermesapplecover_s.jpg [introtext] => 日前Apple所舉辦的2024年度發布會,為大家帶來了iPhone 16系列、Airpod 4和Apple Watch Series 10等新品。作為時尚控,眼見新一代Apple Watch面世,最先... [isHot] => Y [isNew] => [real_publish_up] => 2024-09-11 16:21:26 [replies] => [secalias] => fashion [sectitle] => Fashion [tid] => [timestamp] => 11/09/2024 )

Array ( [artid] => 45529 [arttitle] => Jisoo、韓韶禧親身演繹!Dior全新Miss Dior Flap Bag:塗鴉設計、亮眼金屬飾牌,致敬60年代 [catalias] => fashionfeature [category] => Feature [catid] => 3 [cattitle] => Feature [cattype] => general [editor] => Christy Yiu [has_video] => N [images] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/3/2024/09/t20240906diva_fashion.jpg [images_m] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/3/2024/09/t20240906diva_fashion_s.jpg [introtext] => 一個細小又能裝的腋下包,是配襯秋天厚重穿搭的首選。踏入2024年秋冬季,女生們最愛的Dior釋出了最新Miss Dior Flap Bag翻蓋手袋,這次再沒有經典菱格紋和金屬字母掛飾,而是以「Miss... [isHot] => Y [isNew] => [real_publish_up] => 2024-09-06 16:15:08 [replies] => [secalias] => fashion [sectitle] => Fashion [tid] => [timestamp] => 06/09/2024 )

Array ( [artid] => 45511 [arttitle] => 中古Cartier大有市場?Les Must de Cartier手袋:一見難忘的酒紅色、見證半世紀的經典金具 [catalias] => dapperstyle [category] => The Dapper Style [catid] => 254 [cattitle] => The Dapper Style [cattype] => column [editor] => [has_video] => N [images] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/254/2024/09/tdiva20240903dappercover.jpg [images_m] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/254/2024/09/tdiva20240903dappercover_s.jpg [introtext] => 在外國旅行逛古董鋪或奢侈品中古店,Cartier手袋往往率先吸引到筆者的眼球。也許那個酒紅配金色組合實在太標誌性,即使論皮質它可能不及其他牌子的手感軟熟,鞣製方法更非LV、Celine一類的高級天然植... [isHot] => Y [isNew] => [real_publish_up] => 2024-09-03 10:28:04 [replies] => [secalias] => fashion [sectitle] => Fashion [tid] => [timestamp] => 03/09/2024 )

