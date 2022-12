認真的球員最有魅力！2022世界盃6位30歲以下靚仔球星逐個數！你有被他們迷倒嗎？

現年24歲的基斯甸佩列錫(Christian Pulisic)是美國中場球員,現時效力英超球會車路士。他在2016年已經入選美國國家隊,參戰2018年世界盃外圍賽,成為美國最年輕的世界盃外圍賽球員。在對賽聖文森(Saint Vincent and the Grenadines)時,他梅開二度,成為美國最年輕的外圍賽射手,儘管美國隊最後無緣2018年世界盃。在今屆世界盃美國對伊朗的賽事中,佩列錫是唯一的入球球員,亦是他在世界盃賽事中首個入球。

