認真的球員最有魅力！2022世界盃6位30歲以下靚仔球星逐個數！你有被他們迷倒嗎？

世界盃賽事已經進入白熱化的階段，正所謂「認真的球員最有魅力」，以下盤點6位本屆世界盃30歲以下靚仔球星，你有曾經被他迷倒嗎？

#1 加維 Pablo Gavi（西班牙）

現年18歲的柏保路加維拉（Pablo Gavira）是西班牙中場球員，現時效力西甲球會巴塞隆拿。加維在三場分組比賽中，都是正選球員。在西班牙對哥斯達黎加的賽事裏，他更在73分鐘射入一球，成為在世界盃中入球第二年輕的球員。而最年輕的球員則是「球王」比利。1958年，比利以17歲之齡，在瑞典世界盃射入6球，幫助巴西初嘗世界盃冠軍。

#2 曼治 Mason Mount（英格蘭）

現年23歲的美臣曼治（Mason Mount）是英格蘭的中場球員，現時效力英超球會車路士。曼治為英格蘭帶來的首個入球，是於2020年歐洲國家盃外圍賽。當時英格蘭對賽科索沃，曼治在補時階段射入最後一個入球。他在今次世界盃中，首次成為英格蘭世界盃的正選球員。

#3 佩列錫 Christian Pulisic（美國）

現年24歲的基斯甸佩列錫（Christian Pulisic）是美國中場球員，現時效力英超球會車路士。他在2016年已經入選美國國家隊，參戰2018年世界盃外圍賽，成為美國最年輕的世界盃外圍賽球員。在對賽聖文森（Saint Vincent and the Grenadines）時，他梅開二度，成為美國最年輕的外圍賽射手，儘管美國隊最後無緣2018年世界盃。在今屆世界盃美國對伊朗的賽事中，佩列錫是唯一的入球球員，亦是他在世界盃賽事中首個入球。

#4 曹圭成 Cho Gue-sung（南韓）

現年24歲的曹圭成（Cho Gue-sung）是南韓前鋒球員，現效力韓國全北現代汽車。曹圭成在舊年才首次代表南韓出戰世界賽。他的首場賽事是南韓對黎巴嫩的世界盃外圍賽，當時他並沒有入球。在今屆南韓對加納分組賽中，他射入兩球，成為首位在世界盃比賽中射入多於一球的南韓球員，亦令南韓得以進級16強對戰巴西。

#5 安達臣 Joachim Andersen（丹麥）

現年26歲的祖亞占安達臣（Joachim Andersen）是丹麥中場球員，現效力於英超球隊水晶宮。2019年，他首次被丹麥國家隊徵召，對戰科索沃以及瑞士。雖然他暫時未為國家隊入球，但是他是出色的控球後衛，勝任防守型中場，長傳精準度相當高。

#6 莫雷諾 Marcos Llorente（西班牙）

現時27歲的馬高斯莫雷諾（Marcos Llorente Moreno）是西班牙中場球員，現時效力西甲球會馬德里體育會。他出生於足球世家，爸爸、叔叔和公公都是足球員。他在今屆世界盃的唯一一場賽事，是16強代表西班牙對戰摩洛哥。最終摩洛哥在互射十二碼時段以3比0勝出。