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09/02/2024

情人節／新年下午茶推介！喜慶賀年精緻寶盒／CP值最高日本士多啤梨主題Afternoon Tea／可愛托腮貓Gloomie！享受節日愜意午後時光

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Photo: 官方圖片

　　農曆新年、情人節接踵而來，拜年見過家長，想過過二人世界，享受寫意時光，下午茶便是一個好選擇。今天編輯部為大家精選了幾個節日特色下午茶，從龍年主題，到冬天當造草莓，為節日增添溫馨浪漫氣氛。

 

香港港麗酒店「如意龍年下午茶」

 

 

　　適逢節日，港麗酒店推出充滿濃厚賀年氣氛的「如意龍年下午茶」，下午茶以獨特的棕色寶盒呈上，兩層分別精緻鹹點和甜點。甜點方面，有桔仔造型的柑橘慕絲蛋糕、飾以「春」字的紅桑子朱古力蛋糕、如放大版銅錢般可愛的茉莉檸檬慕絲蛋糕，各含祝福寓意，賞心悅目兼好吃。

 

　　而鹹點則有百里香蜂蜜蜜瓜配番茄羊奶芝士、三文魚醃蘿蔔福袋、鮮蝦刁草忌廉芝士撻，清新開胃，還有迷你鮑魚撈起，寓意新一年愈撈愈旺。下午茶當然還有經典英式鬆餅，有原味和提子味，鬆餅外層金黃香脆，入口鬆化，配搭柑橘果醬、士多啤梨醬及德文郡忌廉，呷口茶就最適合不過。

 

 

　　酒店將隨下午茶送上限定版「龍年吉祥」港麗小熊，小熊披上紅噹噹的龍袍，趣緻可愛，大小朋友都一定喜歡。

 

 

香港港麗酒店「如意龍年下午茶」

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂

訂座：2822 8891

 

2024年2月10日至13日

首輪：下午1時至3時 $698／兩位

次輪：下午3時30分至5時30分（不適用於2024年2月11日年初二）$368／一位

 

2024年2月14日至29日

星期一至五：下午3時至5時30分 $688／兩位｜$358／一位

星期六、日及公眾假期：下午3時至5時30分 $698／兩位｜$368／一位

 

下一頁：The Hari x The Baker & The Bottleman 下午茶

 

 

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