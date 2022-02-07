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07/02/2022

情人節禮物推介：全新 Tiffany Knot繩結首飾、BVLGARI 性感迷人Serpenti 系列，送她閃耀如繁星的珠寶！

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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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    隔周一更新

　　又一年情人節，但同時又一波疫情爆發，單日確診數字創新高。想與愛侶享用浪漫盛宴？對不起，晚市沒堂食。想到戲院倚偎著看一套電影？戲院亦暫時關閉。要給你的公主送上情人節驚喜，不妨精心挑選一份禮物，天上的星星不能摘下來，但閃爍的珠寶絕對是女士愛不釋手的心頭好。

 

Photo Courtesy of Tiffany & Co. 

 

　　Tiffany & Co. 的藍盒子令不少女士心跳加速，品牌在今個情人節與紐約藝術家 Curtis Kulig 攜手合作推出「Blue is the Color of Love」計劃，以其專屬的 Tiffany Blue 為主調，一系列獨特的文字設計藝術作品宣揚「Dare Me」、「Know Me」及「Kiss Me」等信息，映襯 Tif-fany 各系列的珠寶作品，包括全新推出的 Tiffany Knot 系列。

 

Tiffany Knot rose gold bracelet 

Photo Courtesy of Tiffany & Co.

 

　　全新系列靈感源自繩結，紐結圖案象徵著人與人之間的連結，你與我同在一起，永不分離。無論是玫瑰金雙圈鑲鑽手鐲、玫瑰金鑲鑽耳環或黃金鑲鑽頸鏈，一樣精緻優雅，表達無限愛意。

 

Tiffany Knot rose gold earrings 

Photo Courtesy of Tiffany & Co.

Tiffany Knot yellow gold necklace 

Photo Courtesy of Tiffany & Co.

 

詳情可查詢：https://www.tiffany.com

 

 

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