情人節禮物推介：全新 Tiffany Knot繩結首飾、BVLGARI 性感迷人Serpenti 系列，送她閃耀如繁星的珠寶！

又一年情人節,但同時又一波疫情爆發,單日確診數字創新高。想與愛侶享用浪漫盛宴?對不起,晚市沒堂食。想到戲院倚偎著看一套電影?戲院亦暫時關閉。要給你的公主送上情人節驚喜,不妨精心挑選一份禮物,天上的星星不能摘下來,但閃爍的珠寶絕對是女士愛不釋手的心頭好。

Tiffany & Co. 的藍盒子令不少女士心跳加速,品牌在今個情人節與紐約藝術家 Curtis Kulig 攜手合作推出「Blue is the Color of Love」計劃,以其專屬的 Tiffany Blue 為主調,一系列獨特的文字設計藝術作品宣揚「Dare Me」、「Know Me」及「Kiss Me」等信息,映襯 Tif-fany 各系列的珠寶作品,包括全新推出的 Tiffany Knot 系列。

全新系列靈感源自繩結,紐結圖案象徵著人與人之間的連結,你與我同在一起,永不分離。無論是玫瑰金雙圈鑲鑽手鐲、玫瑰金鑲鑽耳環或黃金鑲鑽頸鏈,一樣精緻優雅,表達無限愛意。

詳情可查詢:https://www.tiffany.com