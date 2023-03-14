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14/03/2023

元朗青年綠洲即日招租 1680宿位月租$2950起 料5月可入伙最多住5年

#青年宿舍 #保良局
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　　【晴報專訊】保良局位於元朗的青年宿舍為特區政府「青年宿舍計劃」中最具規模的一項，設1,680個宿位，月租2,950元起，料首批住客最快可於5月入伙，即日起接受18至30歲在職青年申請，最多住5年。

 

　　民政及青年事務局局長麥美娟稱，現有幾間酒店擬轉作青年宿舍用途，正在商談中。另外，政府早前在荃灣及南區開展「地區服務及關愛隊伍」，昨起已接受其餘16區的申請。

 

項目設816間單人房及432間雙人房

 

宿舍內設多個活動室及公共空間

 

　　青年宿舍名為「保良局李兆基青年綠洲」，位於元朗大樹下西路18號，地皮由李兆基基金捐贈，由政府出資建成，並由保良局營運，提供1,680個宿位，包括816間單人房及432間雙人房，租金為市值的一半，由2,950元至4,200元不等。房間內有獨立洗手間、浴室、基本傢俬等；大樓亦設有多個活動室及公共空間，包括樓層煮食及洗衣空間等。首次租期為2年，期滿後可續約，最多住5年，合資格者可經保良局官網申請入住。保良局將於4月4日進行首次抽籤，為已經報名的申請者，安排面見次序。

 

民政及青年事務局局長麥美娟

 

　　麥美娟指，青年綠洲是青年宿舍計劃中第二個落成項目，獲政府撥款14.4億元興建，暫時為最大型、撥款最多的青年宿舍項目。為盡快增加青年宿舍宿位，政府會繼續資助非政府機構租酒店和旅館，麥美娟透露有數間酒店有意參加計劃，已有相關項目在洽談。

 

地區關愛隊 接受16區申請

 

　　另外，她提到「地區服務及關愛隊伍」最新進展，繼早前以荃灣和南區為試點後，昨起接受其他16區申請，服務範圍以現時區議會452個選區為基礎，劃分為不同小區，招募地區團體於每個小區提供探訪、派物資等服務。

 

轉載自: 晴報

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