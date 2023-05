由西餐轉戰甜品，米芝蓮兩星 Ericture 甜品餅主廚 Cyrus Yan 不斷創新、且行且刻苦的的餅廚之路

上周米芝蓮頒布新一年榜上名單,業內繼續合乎預期鬧哄哄,事前事後持續有 little talks,花生剝不盡,星星又誕生。碰巧之前在中環 Ericture 跟 pastry head chef Cyrus 傾談,他笑言不免有點緊張,結果餐廳繼續穩摘兩星,除行政主廚外,Cyrus作為甜品部打骰人,繼二月時摘下 Tatler Dining 的 Best Pastry Chef Award,總算放下心頭大石。

You May Also Like