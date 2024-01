展覽「譜寫傳奇：《花花公子》休・海夫納 X 瑪麗蓮．夢露」：回顧瑪麗蓮．夢露的衣飾戲服，譜寫時代傳奇

提起性感尤物,大眾大概會想起一堆本地女星名字,都帶給過我們歡樂,有的早已消聲匿跡,有的尚在浮游,有的伺機復出,再續方興;若論先頭部隊,並牽引普世跨文化價值的,瑪麗蓮•夢露(Marilyn Monroe)實當之無愧。何況夢露若果莊重高雅,何來絕世佳話?

關於她的種種,無論是參演電影呈示的意識型態、身後紀錄片爭議、Netflix傳記片選材角度,長眠地毗鄰「福址」拍賣、甚至替她為總統獻唱前化妝的化妝師Marie Irvine,最近辭世前也因其言論見解忽告「爆紅」………數十年後,這些茶餘飯後,仍源源不絕,使過去這星期,夢露衣飾戲服、手稿、照片見諸中環藝穗會,熾烈引來公眾注目。

事源《花花公子》(Playboy)創辦人Hugh Hefner,因夢露替其拍攝1953年創刊號封面發迹,共同締造20世紀荷里活黃金時代,他倆也因而結緣,Hefner離世後選擇安葬在Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & Mortuary夢露毗鄰,延續某種「鶼鰈情深」。他倆收藏將於3月下旬在美國加州洛杉磯透過Julien's Auctions拍賣,將逾1,000件拍品中50件運到香港中環藝穗會展出,經過悉心策展下,散發鎂光燈下夢迴魂縈的餘韻。

Julien’s Auction專營荷里活明星、運動明星物品拍賣,更涉足流行文化,創辦21年來靠3D主義(Death、Debt、Divorce)無遠弗屆。早前Sarah Jessica Parker在SATC片首穿著的芭蕾舞衣,便拍出了40萬港元;月前戴安娜王妃的Jacques Azagury晚禮服,最後以110萬美元售出,足足是拍前估價十萬美元的11倍,創下世界新紀錄,不免讓人期待著夢露衣裳的拍賣成績。

色相多是幌子,底蘊是文化傳遞影響,與展品背後盛載的故事與人文關懷。《花花公子》不僅是成人雜誌,其他內容如文化、政論、著名人物訪問、文學、藝術、評論等讓它成為一時無兩的時代刊物,由此更成為一種標誌前衛的時尚品牌。展場驚喜發現除了Andy Warhol《花花公子兔女郎》絲網畫原作外,便是夢露的演員筆記,其筆跡隱約透著一絲剛毅、一份專注與自重。當我注目細賞LeRoy Neiman的畫作,被其斑斕有序的色彩運用吸引時,上任九個月的CEO David Goodman湊近,跟他閒聊,聽他侃侃介紹,Neumann是他兒時接觸藝術的啟蒙,便知道背後又是一片浩瀚的文化歷史。只道世人分別心太強,執迷十方慾求,永遠等待時機參悟生命,宛如喜歡讀James Joyce的夢露曾經寫下的這首詩——

Life,

I am of both your directions

Existing more with the cold frost

Strong as a cobweb in the wind

Hanging downward the most

Somehow remaining

Those beaded rays have the colors

I’ve seen in paintings–ah life

They have cheated you

Thinner than a cobwebs’s thread

Sheerer than any-

But it did attach itself

And held fast in strong winds

And singed by the leaping hot fires

Life-of which at singular times

I am both of your directions-

Somehow I remain hanging downward the most

As both of your directions pull me.

譜寫傳奇:《花花公子》休・海夫納 X 瑪麗蓮.夢露

日期:至2月1日

地點:中環藝穗會(下亞厘畢道2號)

預約欣賞:https://www.eventbrite.hk/e/exhibition-icons-playboy-hugh-hefner-marilyn-monroe-tickets-785198448697?aff=oddtdtcreator