Art & Living
一分鐘閱讀
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

12/09/2022

《龜雖壽》：即使人到暮年，仍可保持年輕心態和積極態度，實現人生目標！

#閱讀 #Reading #李怡 #一分鐘閱讀 #詩 #龜雖壽 #短歌行 #曹操 #杜康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李怡

    李怡

    1936年生，1956年開始寫作及編輯生涯，至今逾50年，任《七十年代》（後改名《九十年代》）總編輯28年。50多年來不間斷地在報刊寫小品文和政論，編輯和寫作均秉持忠於自己、質疑權貴、就事論事、不怕獨持異見的原則。近年有《細味人生100篇》《閱讀人生100篇》《感悟人生100篇》三本新書。

    一分鐘閱讀

    不定期更新

　　曹操是東漢末年三國時代的梟雄，是曹魏政權的締造者。

 

　　在小說《三國演義》和改編的影視作品中，相信許多人都已聞曹操的大名。但未必人人知道，曹操是哪個時代的大詩人。他的詩作，氣勢磅礴，意境深邃。最著名的詩作是《短歌行》：「對酒當歌，人生幾何！譬如朝露，去日苦多。慨當以慷，憂思難忘。何以解憂？唯有杜康。……」杜康是傳說中酒的發明者，亦被稱為酒神。

 

　　「人生幾何」「去日苦多」充滿對生命的感慨。不過我感到他最具哲理性的詩作，是《龜雖壽》。

 

　　全詩是：「神龜雖壽，猶有竟時。螣蛇乘霧，終為土灰。老驥伏櫪，志在千里。烈士暮年，壯心不已。盈縮之期，不但在天；養怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以詠志。」

 

　　譯成白話文是：神龜即使長壽，但生命終究會有結束的一天；螣蛇是能飛的蛇，被視為神獸，它儘管能騰雲乘霧飛行，但終究也會化為土灰。老馬雖然伏在馬槽旁，卻仍然有馳騁千里的雄心壯志；烈士即便到了晚年，奮發之心也永不止息。壽命長短，不只由上天決定；調養好身心，就可以益壽延年。幸運極了，可以用歌唱來表達自己的心志。

 

　　整首詩的警句是「老驥伏櫪，志在千里。烈士暮年，壯心不已」。意思是不要認為年老了，就消失了雄心壯志。雖說生命無常，但也不完全是天意，人為的鍛煉調養也可以延長壽命。

 

　　總之，以積極的態度對待生命，即使已是暮年，仍然保持年輕的身心狀態，仍然要實現奔馳千里的人生目標。

 

　　這是鼓勵人們，無論多老都不要放棄積極地生活的詩句。

 

本文摘自香港電台第一台 (FM92.6-94.4) 李怡主持的《一分鐘閱讀》。該節目逢周一至周五播出，並存載於港台網站 (rthk.hk)。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應
更多一分鐘閱讀文章

You May Also Like

#閱讀 #Reading #李怡 #一分鐘閱讀 #詩 #龜雖壽 #短歌行 #曹操 #杜康
More on Art & Living

Art & Living Columnists

More
放大顯示
ArtInvest

Staying Fit During Summer
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk