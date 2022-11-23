23/11/2022
ArtInvest：藝術品遭惡意破壞，保險有無得賠？甚麼情況下會遭拒絕賠償？蒙羅麗莎、故宮名畫都可投保？
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
ArtInvest
逢周三晚上9時更新
近期有環保人士在外國以破壞藝術品的方式表達訴求。據統計在過去短短幾個月之間已經有92間美術館因此遭殃。不管道理如何，這引伸一個問題：如果作品因為種種原因受損，美術館能否得到保險賠償？保安級別是否會影響保險賠償？再者，是否所有藝術品都可以投保？蒙羅麗莎、故宮名畫受唔受保？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Tim Ip , Ashley Tsoi
Video／Tim Ip , Ashley Tsoi
Video Editing／Celia Li
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