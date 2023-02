想入手古著Eddie Bauer羽絨背心？5個細節輕鬆區分50至80年代經典！

首先要強調,Eddie Bauer到了70-80’s依然有Made In USA的高質品,甚至背心以外的上佳貨色,可是現今日本、韓國主要聚焦在它的50-60’s Down Vest(羽絨背心),大概其款式上的穿搭可塑性高,而且這樣具備經典美學的元年珍品亦只不過一千多元,實在用不著收藏隨處可見的近期出品了,可以直接「攻頂」!

