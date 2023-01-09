Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

09/01/2023

萬千星輝頒獎典禮「紅地氈」：女星裝扮檢閱！胡定欣、陳曉華型格又時尚！視后江美儀成時尚災難？視帝陳山聰盡顯時裝觸覺？

#龔嘉欣 #TVB #Celebrity Style #王敏奕 #袁偉豪 #胡定欣 #紅地氈 #陳山聰 #視帝 #江美儀 #陳曉華 #蔣家旻 #萬千星輝頒獎典禮2022 #視后 #萬千星輝
  • 收藏文章
Text: Charlotte Tsui Photo: TVB Official

　　一年一度的TVB《萬千星輝賀台慶2022》於昨晚舉行，除了各項演技大獎競爭激烈以外，紅地氈上男女明星們都花盡心思競逐男女「最佳服裝獎」。今年該獎項由演員互相投票所得，最終「最佳服裝男藝人」由陳山聰奪得，而「最佳服裝女藝人」由胡定欣與陳曉華奪得。一齊看看他們的穿著是否實至名歸！

 

最佳服裝女藝人

胡定欣、陳曉華型格鏤空設計

 

　　奪得最佳服裝女藝人的胡定欣與陳曉華晚裝設計十分相似，都是型格而性感的黑色鏤空設計。雖然相似，但編者則認為胡定欣的晚裝更勝一籌。相比兩人的晚裝，胡定欣晚裝的皺褶設計，讓晚裝裙更有質感，亦更立體地包裹穿著者的身型。更重要的是，她的晚裝選擇內藏巧思，一向有健身的胡定欣，巧妙地選擇鏤空設計位於腰腹及臀部的晚裝，讓她若影若現地騷出腹肌與緊實的美腿。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Nancy Wu 胡定欣（@nwuuu）分享的貼文

 

　　同樣是鏤空設計，陳曉華的晚裝卻放大了她身材的缺點。由於她的頸比較長，斜肩設計的晚裝將視線從頸部延伸至肩膀，讓頸看起來更長！加上粗頸圈，讓頸部成為設計重點。若她穿著胡定欣的圓領長袖設計，更適合她的身材。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

陳曉華（@herachann）分享的貼文

 

下一頁：最佳服裝男藝人—陳山聰

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應

You May Also Like

#龔嘉欣 #TVB #Celebrity Style #王敏奕 #袁偉豪 #胡定欣 #紅地氈 #陳山聰 #視帝 #江美儀 #陳曉華 #蔣家旻 #萬千星輝頒獎典禮2022 #視后 #萬千星輝
More on Fashion

放大顯示
名廚煮場

Unwrap yourself a joyful Season!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk