在家也能做Color Test？3個免費色彩鑑定方法，從髮色、妝容到穿搭，一分鐘有結果！

Array ( [artid] => 45599 [arttitle] => 點解菠菜沙律通常配士多啤梨?鐵質配維他命C有甚麼益處?營養師拆解3大營養組合,配得啱可加強食物效益! [catalias] => gloriatsang [category] => 識食Hea住瘦 [catid] => 36 [cattitle] => 識食Hea住瘦 [cattype] => column [editor] => [has_video] => N [images] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/36/2024/10/tdiva20241002yanyaneatss.jpg [images_m] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/36/2024/10/tdiva20241002yanyaneatss_s.jpg [introtext] => 大家對超級食物的認識愈來愈多,而當中不同食物有不同的吸收率。要攝取最大的健康益處,可利用營養配對組合,去增加營養素吸收率。今個星期就分享三個常見營養素配對組合,讓大家愈食愈有營。 ... [isHot] => Y [isNew] => 1 [real_publish_up] => 2024-10-02 15:38:39 [replies] => [secalias] => beauty [sectitle] => Beauty [tid] => [timestamp] => 02/10/2024 )

cat

Array ( [artid] => 45587 [arttitle] => 專訪資深化妝師May Sum:不再追求A++人生!夫妻檔成立陶藝工作室,以藝術推廣B+生活哲學 [catalias] => getitbeauty [category] => Get it Beauty! [catid] => 37 [cattitle] => Get it Beauty! [cattype] => column [editor] => [has_video] => N [images] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/37/2024/09/t20240927diva_getitbeauty.jpg [images_m] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/37/2024/09/t20240927diva_getitbeauty_s.jpg [introtext] => 認識多年的朋友May Sum,是一位本地藝術家,早在十多年前已開始多元藝術創作,包括畫畫、人體彩繪、化妝、立體字畫、陶藝、紙黏土,布娃娃和唇膏雕刻,曾與多個知名美妝品牌合作,亦於本地及海外舉辦多次展覽... [isHot] => Y [isNew] => [real_publish_up] => 2024-09-27 10:47:33 [replies] => [secalias] => beauty [sectitle] => Beauty [tid] => [timestamp] => 27/09/2024 )

cat

Array ( [artid] => 45581 [arttitle] => 蜂蜜邊種比較好?深色定淺色好?清澈定混濁好?營養師:選擇蜂蜜產品要睇3件事 [catalias] => gloriatsang [category] => 識食Hea住瘦 [catid] => 36 [cattitle] => 識食Hea住瘦 [cattype] => column [editor] => [has_video] => N [images] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/36/2024/09/t20240925heass.jpg [images_m] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/36/2024/09/t20240925heass_s.jpg [introtext] => 數星期前在本專欄,分享了一項美國研究,指出於乳酪中自己添加蜂蜜,有助維持益生菌功效,比選用以添加砂糖的乳酪較好。該項研究選用了四款不同蜂蜜品種,有讀者就問這些蜂蜜跟在香港常見的蜂蜜產品有何不同,今個星... [isHot] => [isNew] => [real_publish_up] => 2024-09-25 18:27:12 [replies] => [secalias] => beauty [sectitle] => Beauty [tid] => [timestamp] => 25/09/2024 )

cat

Array ( [artid] => 45574 [arttitle] => 轉季乾燥對策!滋潤缺水嘴唇和雙手:Clarins護唇膏、GOD DAG LAB純素潤手霜、M19Minus膠囊護手油 [catalias] => beautytips [category] => What's New [catid] => 14 [cattitle] => What's New [cattype] => general [editor] => Christy Yiu [has_video] => N [images] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/14/2024/09/tdiva20240924beautycover.jpg [images_m] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/14/2024/09/tdiva20240924beautycover_s.jpg [introtext] => 空氣傳來絲絲微風,彷彿宣告正式踏入秋天。轉季天氣涼爽,心情自然變好,但隨之而來的,是肌膚開始進入乾燥缺水的狀態,除了面部,嘴唇和雙手也是轉季的「重災區」,同樣要做好保濕功夫。今期,編輯部為大家搜羅了唇... [isHot] => Y [isNew] => [real_publish_up] => 2024-09-24 15:09:39 [replies] => [secalias] => beauty [sectitle] => Beauty [tid] => [timestamp] => 24/09/2024 )

cat

Array ( [artid] => 45565 [arttitle] => 繼「防彈老年團」後,韓國熟齡經紀公司THE NEW GREY進軍護膚市場!廣告主角竟是她們? [catalias] => getitbeauty [category] => Get it Beauty! [catid] => 37 [cattitle] => Get it Beauty! [cattype] => column [editor] => [has_video] => N [images] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/37/2024/09/tdiva20240920getitbeautycover.jpg [images_m] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/37/2024/09/tdiva20240920getitbeautycover_s.jpg [introtext] => 2019前New Balance The Grey Day 年度企劃起用了20個韓國素人大叔宣傳,大家可有印象? ... [isHot] => [isNew] => [real_publish_up] => 2024-09-20 10:24:03 [replies] => [secalias] => beauty [sectitle] => Beauty [tid] => [timestamp] => 20/09/2024 )

cat

Array ( [artid] => 45560 [arttitle] => 中醫分享皮膚嫩白滑心得!要養好肝脾肺腎!9種食物便宜又有效!枕頭套質料都關事?美容醫美做太密有反效果!調理脾胃養肝補腎推介一款糖水!杞子紅棗點食補而不燥? [catalias] => lovetalk [category] => 男男女女‧「嘉」點情趣 [catid] => 285 [cattitle] => 男男女女‧「嘉」點情趣 [cattype] => column [editor] => [has_video] => Y [images] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/285/2024/09/tdiva20240919snlcover.jpg [images_m] => https://img.etnet.com.hk/diva/images/stories/285/2024/09/tdiva20240919snlcover_s.jpg [introtext] => 擁有白哲水潤的肌膚,可說是不少女生一生的課題!除了使用美白產品,原來也可以從中醫角度入手!要改善膚質色調,先要養好肝脾肺腎!除了戒凍飲,還有哪些日常注意點?普通食材如番茄、雪耳、淮山的養生性價比超高?... [isHot] => [isNew] => [real_publish_up] => 2024-09-19 21:58:00 [replies] => [secalias] => sexandlove [sectitle] => Sex & Love [tid] => [timestamp] => 19/09/2024 )

cat