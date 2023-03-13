Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

13/03/2023

完事不等如圓滿！令女伴經驗到性高潮，就能保證她會增加性愛的意欲？「後戲」有多重要？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　引發性慾與性滿足，同樣有兩個層次：生理和心理。

 

　　「做愛時，有甚麼方法和技巧，能夠令太太感受更多性高潮？現時我用於前戲的時間已經不短，是否要做得更長？」他向我問了一個很具體的問題，而且目標清晰：令太太有更多性高潮。

 

　　「我們到餐廳食肆，好味的話之後會再光顧，我相信做愛感覺也如是。如果對方感受到更多性高潮和滿足，之後對做愛的意欲和投入度也會增加。」基於「食過返尋味」的想法，他認為性高潮可以提高伴侶的做愛意欲和積極性。

 

　　他的想法本身沒有錯，但並不是對所有女士都行得通。美國有一個全國健康與社會調查顯示，有75%的男性在性交時能穩定達到性高潮，女性卻只有29%。如果以性高潮頻率來推動女士的性意欲和投入度，大部分應該會跌入失望行列。

 

　　「如果不靠性高潮，怎樣才能令女伴感到滿足？」他追問。

 

　　「人的性反應周期分為：興奮、高原、高潮及消退四個階段，不是有性高潮才算是性行為；就算有性高潮，也僅是性行為的其中一個過程，不是目標，也不是終點。」除了聚焦前奏及性高潮，我希望他可以留意做愛過程中的其他忽略：「男人看AV，通常是射精後畫面就完結，很多時會忽略在激情過後，跟眼前這個剛與你一起經驗親密的人，繼續擁抱、依偎、輕吻、愛撫或說話，緩緩享受性慾消退的餘韻。」

 

　　後戲的重要性，完全不下於前戲和陰道性交。研究指出，性交後繼續溫存的質與量，是提高性愛滿足度與關係滿意度的關鍵，而且女士往往較容易在和諧穩定的伴侶關係中經驗到性高潮。相信「食過返尋味」，先要弄清對方渴求的口味和期盼。

 

　　將陰道性交時射精當作完事，並將完事等同圓滿，也許是很多人對做愛的理解。從男性生理角度，這理解並沒有錯，但感到圓滿的，可能只是男性一方。

 

　　滿足，不會單單來自高潮的一刻。

 

 

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