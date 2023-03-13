完事不等如圓滿！令女伴經驗到性高潮，就能保證她會增加性愛的意欲？「後戲」有多重要？

引發性慾與性滿足，同樣有兩個層次：生理和心理。

「做愛時，有甚麼方法和技巧，能夠令太太感受更多性高潮？現時我用於前戲的時間已經不短，是否要做得更長？」他向我問了一個很具體的問題，而且目標清晰：令太太有更多性高潮。

「我們到餐廳食肆，好味的話之後會再光顧，我相信做愛感覺也如是。如果對方感受到更多性高潮和滿足，之後對做愛的意欲和投入度也會增加。」基於「食過返尋味」的想法，他認為性高潮可以提高伴侶的做愛意欲和積極性。

他的想法本身沒有錯，但並不是對所有女士都行得通。美國有一個全國健康與社會調查顯示，有75%的男性在性交時能穩定達到性高潮，女性卻只有29%。如果以性高潮頻率來推動女士的性意欲和投入度，大部分應該會跌入失望行列。

「如果不靠性高潮，怎樣才能令女伴感到滿足？」他追問。

「人的性反應周期分為：興奮、高原、高潮及消退四個階段，不是有性高潮才算是性行為；就算有性高潮，也僅是性行為的其中一個過程，不是目標，也不是終點。」除了聚焦前奏及性高潮，我希望他可以留意做愛過程中的其他忽略：「男人看AV，通常是射精後畫面就完結，很多時會忽略在激情過後，跟眼前這個剛與你一起經驗親密的人，繼續擁抱、依偎、輕吻、愛撫或說話，緩緩享受性慾消退的餘韻。」

後戲的重要性，完全不下於前戲和陰道性交。研究指出，性交後繼續溫存的質與量，是提高性愛滿足度與關係滿意度的關鍵，而且女士往往較容易在和諧穩定的伴侶關係中經驗到性高潮。相信「食過返尋味」，先要弄清對方渴求的口味和期盼。

將陰道性交時射精當作完事，並將完事等同圓滿，也許是很多人對做愛的理解。從男性生理角度，這理解並沒有錯，但感到圓滿的，可能只是男性一方。

滿足，不會單單來自高潮的一刻。