Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

11/11/2024

為了生育，性生活也充滿計算！不能全情投入和享受，是問題還是理所當然的結果？

#兩性關係 #情感關係 #性治療 #性生活 #生育 #Sex Tips #Love Philosophy
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　愈想得到，愈得不到（The more you want it, the less you can get it）；愈想解決問題，到頭來反會被問題所困。

 

　　「我有個問題……嗯……唔知點解會咁樣？」他一臉尷尬的說：「做嘅時候完成唔到。」

 

　　「同太太做嗰陣，搞成大半個鐘，都射唔到。」有些男人擔心早洩，他卻因為遲遲沒射精而煩惱。

 

　　「都唔知乜嘢原因？但係……我喺其他情況下係可以嘅，由開始到完事，都冇問題。」由於擔心自己不正常，他私下做了兩次測試：光顧性服務。撇除他的檢測方法和心態是否正確，結果顯示他功能正常。

 

　　「我同太太以往好少做愛，不過近半年做多咗。」他們以往做愛次數一年少於十次，現在每個月三、四次，而且集中於每個月內的某一星期。

 

　　「太太想有小朋友，所以喺佢排卵期就會做。」那幾天他們會煞有介事的預備紅酒、香薰、AV、音樂作為輕鬆及刺激性慾的輔助。除了那星期，他們仍過著「無性」的婚姻生活。

 

　　他提及的輔助，我完全想像不到有輕鬆感覺，反有點像求職面試，嚴謹做足準備，以求一擊即中。

 

　　「半年以嚟都係咁樣，入咗好耐都射唔到。太太想要小朋友，但佢年紀唔輕，如果再係咁，未必會有。」他開始談及內心擔憂，以及因為自己不能滿足太太要求而愧疚。

 

　　「你哋兩個平時身體接觸唔多，好少做愛，突然限定於某個時段內密密做，感覺點樣？」我問他。

 

　　「有啲緊脹，腦裏面諗如果呢個月唔得，又等要下個月。」在生育的使命下，無論身心情況如何，有無Mood，有無意欲，都要上。

 

　　根據人的性反應周期，興奮期及持續期後就是高潮期，射精是高潮期的生理反應，需要性意欲、性興奮不斷持續提升才會出現。他單靠思想意志去做，欠缺意欲、忠得患失，不能全情投入和享受，極其量只是兩個性器官在接觸，放鬆、投入和愉悅全都缺席。

 

　　沒有意欲和投入，缺乏興奮和享受，因而達不到高潮，是問題還是理所當然的結果？他所謂的「問題」，或許是身體很誠實的告訴他：性不應只是生育工具。

 

 

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