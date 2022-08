Dave’s Funniest Joke：年度5大最佳英式笑話投選結果公開！測試你有多了解英式幽默！

每年,英國電視娛樂台 Dave 都會招募喜劇評論小組,尋找愛丁堡藝穗節(Edinburgh Fringe festival)年度最佳笑話。本年度的評選先由小組提交入圍名單,再公開投票,由 2千名英國人決定「最有趣笑話」(Dave’s Funniest Joke)誰屬。本周讓我們公開投選結果!輕鬆一下之餘,測試你有多了解英式幽默?

第1名︰得票52%(來自Masai Graham)

「I tried to steal spaghetti from the shop, but the female guard saw me and I couldn’t get pasta.」

「我試圖從店裏偷取意大利粉,可是女保安員看見了我,我拿不到意大利粉了。」

你有明白它的意思笑出來嗎?字面上,spaghetti 和 pasta 皆是意大利粉。細看的話,spaghetti是pasta的其中一款,麵身細長,其他款式的pasta包括通心粉和螺絲粉。

被女保安員撞破「偷粉」,為何會是笑話一則?因為「get pasta」是「get past her」(沒有被察覺)的意思,所以句字又可以被理解為小偷逃不過女保安員的法眼。你有留意到句子前段有強調是女保安員嗎?如果是男保安的話,小偷就不能「get pasta」了!

第2名︰得票37%(來自Mark Simmons)

「Did you know, if you get pregnant in the Amazon, it’s next day delivery?」

「你知道嗎,如果你在亞馬遜懷孕,下一天就分娩?」

除了諧音外,語帶相關都是英式常見的幽默。Amazon(亞馬遜)既可指一個雨林,亦可指一間公司。delivery既可指速遞,亦可指分娩。因此,句子亦同時調侃亞馬遜公司隔日到貨的服務。

第3名︰得票36%(來自Olaf Falafel)

「My attempts to combine nitrous oxide and Oxo cubes made me a laughing stock.」

「我嘗試將一氧化二氮和 Oxo 湯粒結合讓我成為笑柄。」

這個笑話需要對英國文化有少許了解。在英國Oxo是一家出售濃縮湯粒的公司。因此,Oxo cubes其實是「stock cubes」(湯粒)。為甚麼將湯粒與化學物質結合會成為笑柄?因為nitrous oxide(一氧化二氮)其實是笑氣(laughing gas)的學名,所以laughing gas加上stock cubes,就變成「laughing stock」,亦即是「笑柄」。