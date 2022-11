黑鑽石大家聽過，白鑽石你有沒有見過？黑白之間還有Salt and Pepper鑽石！如何欣賞？

Salt and Pepper 當中雖然有極多黑色內含物或透明的裂紋,但又未至黑或白鑽石那樣極端。但由於內含物太多,所以鑽石的折射比較低,但亦因此而給予更大空間於鑽石的切割及設計上發揮創意。Salt and Pepper給我的感覺飄逸不羈,跟傳統的鑽石絕不一樣。

二十世紀初,黑色鑽石開始受到不同設計師及用家垂青,黑鑽石不單止首飾設計中用於配襯主石上,在電視劇 “Sex and the City”中女主角及藝人Carmen Electra的訂婚戒指都是用黑鑽石作主石的。