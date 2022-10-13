中共二十大會否打破「七上八下」？

「七上八下」的「上下」原指「忐忑」。所謂「七、八」，是形容紛亂。有不少成語，諸如「七嘴八舌」、「七手八腳」、「七零八落」等都有這個意思。而「七上八下」，見於宋代《大慧普覺禪師語錄．卷二一．示呂機宜》，其中記載：有人問趙州禪師「狗子還有佛性也無？」趙州回答並不一定，而大慧普覺禪師就引這例子叫弟子參悟，以「七上八下」，形容心情忐忑不安。

「七上八下」的另一典故也見於宋代《侯鯖錄》卷七提到傅欽之在擔任御史中丞時，曾奏章評論劉攽的姪子仲馮，被劉攽責怪，傅欽之愧答這篇奏章只是普通文字，而劉攽則回應仲馮也是普通人才。原文的「三平二滿文字」和「七上八下人才」是對仗。

後來「七上八下」又變成「七上八落」，見於施耐庵《水滸傳》第一回：「洪太尉倒在樹根底下，唬的三十六個牙齒捉對兒廝打，那心頭一似十五個吊桶，七上八落的響。」而這裏的「七上八落」，意思仍然是形容心神不定。

但為甚麼是「七上八下」而不是「五上六下」或「六上七下」？這又不得不從《易經》說起。《易經》裏太極生兩儀，兩儀生四象。其中四象分別是老陰、老陽、少陰、少陽。在《易經》象數，老陰數六，老陽數九，少陰數八，少陽數七，而老陰老陽易變，少陰少陽穩定，陽管升，向前發展；陰代表下降，向後發展。所以代表陽的七爲上，代表陰的八爲下，合起來是「七上八下」。

不過如今所謂「七上八下」，已成為中共政治用語，指擔任政治局常委的，如果67歲可留任，若年齡達68歲，則要離任。這「七上八下」原則，並不是中共黨章規定，而是不成文的，由中共十五大開始成為黨內共識。

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早在2002年，第十五屆中共政治局的7名常委，除胡錦濤成為第十六屆常委外，其他全部離任。其中年齡最小是68歲時任全國政協主席李瑞環。「七上八下」慣例可視為從當時開始實施。據說「七上八下」是在當年討論十六大人事換屆時，由江澤民和胡錦濤共商得出的「原則上掌握」的「入局」和「入常」（包括繼任）的年齡限制。

目前中共權力最高層的政治局常委，除69歲的習近平外，還有67歲的李克強，72歲的栗戰書，67歲的汪洋，67歲的王滬寧，65歲的趙樂際和68歲的韓正。若根據「七上八下」的慣例，本屆常委中三人年齡已超：包括習近平、栗戰書和韓正。

從種種跡象顯示，習近平不會受「七上八下」的慣例約束。他於2018年修改《憲法》，廢除國家主席、副主席任期不得超過兩屆（10年）的規定，又將「習近平新時代中國特色社會主義思想」 寫入《憲法》。去年又通過中共第三份《歷史決議》，將自己與毛澤東、鄧小平並列。

但除了習近平是例外，「七上八下」的潛規則恐忙不易打破，因為破壞了這個慣例，容易造成互相競爭和排擠。以十九大為例，當時任中紀委書記的王歧山被認為不可取代，結果還是調任為國家副主席。而今屆炙手可熱的現任國務委員兼中國外長王毅，現年已69歲，有分析認為他會破格「入局」，恐怕機會不大。