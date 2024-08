胡杏兒出席吳千語意大利婚禮！罕有二人世界老公李乘德有感而發

胡杏兒和老公李乘德早前帶著3個細路,一家五口歐遊,去到馬爾代與陽光、海灘玩遊戲。一星期享受完家庭樂之後,兩位大人先將3個囝囝送回香港,自己則出席吳千語於意大利的婚禮,而且終於可以二人世界,尤其是老公李乘德最為享受。

連日來,胡杏兒在社交平台分享了夏日假期,她與老公李乘德帶著3個囝囝,去馬爾代夫旅行,一家五口日日都有好多水上運動,小朋友最開心,玩遊水又與父母一起玩浮潛,跟水底生物見面。一家人都有美好的回憶,胡杏兒都大讚美妙。

之後,3位囝囝先回香港,胡杏兒和老公李乘德飛往意大利托斯卡納(Tuscany),出席吳千語跟「百億富三代」施伯雄的歡迎宴和婚宴。胡杏兒和李乘德為配合現場有數百年歷舊建築的酒店環境,穿上全黑禮服,高貴典雅。

除了戥老友吳千語開心外,胡杏兒和李乘德把握機會享受二人世界,不斷把握機會影合照,他們連日來都有分享靚相。婚後,二人除了照顧家庭外,都要兼顧各自的工作十分忙碌,所以今次旅程李乘德有感而發,他寫道,「This is the first time since our honeymoon that Mrs Lee and I have been on vacation by ourselves out of Asia, non work related, and without the kids or family.We went to witness our friends Brian and Karena get married in the stunning rural countryside of Tuscany. This is the first non Asian destination wedding I have been to and it was so impressive (and first time to Tuscany) - well done to K and B for organising(organizing) such a wonderful event! We also had a day trip to the lovely town of Siena with its old buildings and wall, and narrow passageways. We ate pasta, salami, prosciutto and of course finished the day with gelato.」

李乘德好珍惜與胡杏兒不用照顧孩子,有得二人世界,「這是我和李太蜜月以來第一次獨自離開亞洲度假,與工作無關,沒有孩子或家人。我們去見證我們的朋友Brian和Karena在托斯卡納迷人的鄉村婚禮。這是我參加的第一次非亞洲目的地婚禮,令人印象深刻(也是第一次去托斯卡納)——K 和 B 安排如此精彩的活動,做得很好!我們還前往Siena小鎮進行了一日遊,那裡有古老的建築、城牆和狹窄的通道。我們吃了義大利麵、薩拉米香腸、火腿,當然還以冰淇淋結束了這一天。)」

李乘德感謝吳千語和施伯雄製造了這個難得機會,讓他跟胡杏兒有機會單獨相處享受假期,二人育有三子,未知會否把握機會繼續「造人」追個女,而他們即將繼續行程,前往佛羅倫斯繼續假期。