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02/09/2022

時隔5個月新症再破萬 疫苗通擴至5歲需兩針 料寬限兩月

#疫苗通行證 #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】自3月第5波高峰後，時隔5個月再破萬宗。昨增10,586人染疫，衞生防護中心指，BA.5感染比例已逾半，單日確診有上升空間，且因開學、入院患者及兒童重症增，疫苗通行證將下降至5歲適用，小朋友要打2針才能進入指定處所，惟料設2個月寬限期。特首李家超指，重症及死亡非「冷冰冰數字」，要推動接種以保護兒童。聯合醫院1名15個月大女嬰確診危殆，曾發燒及抽筋3次；其祖母和母親也受感染。

 

特首指有數據顯示兒童打針有助減少重症，故考慮用疫苗通推動接種目標。

 

　　本地感染達10,342宗，輸入個案達244宗。傳染病處主任張竹君指，BA.4或5已佔總病例60%，當中BA.5達52.8%，港大即時病毒繁殖率達1.36，相信疫勢續升；另因應開學，入院人數升，且近期兒童重症增，港府將擴展疫苗通至5歲以上，兒童不論打科興或復必泰，均需2針才能入指定處所；無手機者可用紙本證明取代，並料設2個月寬限期，詳情下周公布。

 

BA.5比例逾半 料個案續升

 

　　對政府專家顧問劉宇隆預計，世衞明年中或宣布新冠疫情結束，市民在非流行季節或室外不用戴口罩。張指，尊重專家意見，惟自嘲「無內幕消息」。李家超指，抗疫重點仍是保護高風險人士，在政府眼中，重症和死亡非「一串冷冰冰數字」，而是「一條條生命」，且已有數據顯示兒童打針有助減少重症，故考慮用疫苗通推動接種目標。

 

15月大女嬰 3度抽筋危殆

 

　　公院昨有2,627名患者留院，92人不足3歲。醫管局總行政經理劉家獻指，有15個月大女嬰危殆，她本周二發燒，快測陽性，昨凌晨起3度抽筋，被送入兒童深切治療部，現可自行呼吸，維生指數穩定。劉續指，女嬰無打針，其母及祖母已打3針，惟2人亦快測陽性。

 

　　在瑪嘉烈留醫的17個月大男嬰，證有急性腦炎及腦膜炎，仍然危殆，需插喉但維生指數穩定。劉宇隆指，男嬰腦部無壞死迹象，神志好轉，惟要花很大力氣才回復穩定，日後要大量復康治療。另屯院的5歲9個月大女童仍危殆。

 

　　多11名長者逝世，年介78至94歲，當中82歲翁料死於消化系統出血；7間院舍有11人染疫，38人撤離。院舍外展接種延至9月底，港府指連同康復院友，3針保護達85%，有望8月底前推高至90%；過去3個月院舍長者佔全港重症比例，由第5波高峰41%降至25%，死亡則由56%降至16%。

 

　　15間私家診所新冠疫苗接種站投運，截至前日中午有7,300人預約。公務員事務局局長楊何蓓茵指，因體育館要用作檢疫，冀私營接種點可取代館內接種中心功能。

 

聯合醫院外科男女綜合病房，有5名病人染疫。

 

　　另公私院齊爆群組，聯合醫院外科男女綜合病房5病人染疫，浸會醫院放射診斷部13員工聚會後確診。

 

 

轉載自: 晴報

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