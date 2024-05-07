只依賴熱釋光檢測做買賣和收藏，會落得甚麼下場？回歸目鑑才是正道？

最近一位行家給我電話，問我有没有興趣看兩件付带熱釋光檢測報告的高古瓷，一支鈞窯梅瓶，一件黑釉油滴碗。仔細看過之後，我認為兩件都是新仿，但行家有不同意見，他說兩件東西付带權威熱釋光檢測報告，被各大拍賣行承認，更何況，一位大陸專家也認為兩件東西到代，問我有沒有看清楚！

一件古董文物是否到代，不必用放大鏡看，也不需要用紫外光燈照，只憑一雙肉眼便可判斷，這是知識、經驗結合的目鑑技術，有些藏友沒有天份，一生也學不會；有些懶惰不肯學，一味依賴熱釋光檢測做買賣和搞收藏。

我一早說過，熱釋光檢測並非百份之一百凖確，只能作為一種參考，但很多人對我講的說話嗤之以鼻，認為一個人的眼力無論有多高，始終不及科學的熱釋光檢測準確。對這些盲目信賴科學的人，我只能說「你走你的陽關道，我過我的獨木橋！」

前一陣子，同一位行家給我看一件乾隆官窯，跟我說是套底的，問我可否看得出？套底技術，即是將舊底套上新瓷，已出現了很多年，亦騙過很多次熱釋光檢測。將舊的明清官窯底款套上新仿瓷器卻是最近幾年才出現，令到只看底款不及其他的半桶水專家一敗塗地！

最近台灣的惜魚拍賣行搞了點新意思，開宗明義保證拍出的高古瓷全部到代，如熱釋光檢測報告證實任何一件拍出的高古瓷的燒造年代少於100年，可以要求全數退款。這種拍賣模式前所未見，真是有趣得很！

我的第一個問題是惜魚既然對拍品充滿信心，為甚麽自己不先為全部高古瓷拍品做熱釋光檢測，卻將責任轉嫁給買家？我的第二個問題是如果熱釋光檢測報告指出燒造年代是100-200年，不到700-1000年，惜魚是退還是不退款？

宋代，包括南宋和金代的高古瓷，熱釋光檢測報告標示的燒造年代最少應是600-800年，如報告標示200年，即是不到代，但又超過100年，到時惜魚會不會打死狗講價？

惜魚玩的是噱頭，還是在保證條款中暗藏殺著？我以小人之心度君子之腹，我認為事有蹺踦，買家不能不小心行事！

那麽，惜魚的高古瓷拍品又是甚麽貨色？

拍品編號288「北宋將樂窯鏤空執壺一套」。將樂窯位於福建省三明市將樂縣境內，始見商周，興於唐代，盛在兩宋，主要生產青瓷、青白瓷、醬釉瓷等品種。將樂窯青瓷的淡青釉色、裝飾風格與越窯類似，兩者因此容易被混為一談。將樂窯傳世品不多，出現在拍場的次數更是少得可憐！如拍品般精緻的執壺和縷空温碗不見於海内外公私營收藏，可謂極品！

惜魚指出「北宋將樂窯鏤空執壺一套」曾在香港蘇富比於1993年4月27日拍賣，最終以1,010,000港元成交。事隔31年，惜魚給出一個1,700,000港元的低估價，是對拍品的窯口沒有信心，還是對拍品的燒造年代沒有信心，令人有點摸不著頭腦！

上世紀90年代，為數不少的將樂窯器出現在香港的古董文物市場，被不少行家誤認為越窯器，其中便有刻花執壺。我向一位相熟的行家買了一支刻花執壺，後來愈看愈不對勁，最終送去做熱釋光檢測，得出的檢測結果是少於50年，但行家不願退貨。最終如何解決雙方的矛盾？冬天凍死了一隻羊，說來話長！

我仔細看過拍品的胎、釉、剔刻花、縷空工藝，我認為是一個太過完美的組合Too good to be true！縷空温碗的裝飾風格更是不倫不類，欠缺邏輯！宋代温碗雖是裝飾品，但也有實際用途。一隻只能裝三份一熱水的縷空温碗，並不足以保持執壺内酒的温度！

拍品最終以何種價格成交，買家會不會將拍品送去做熱釋光檢測？我認為惜魚和買家都不會透露檢測結果！

拍品編號245「南宋龍泉窯龍耳銜環花口瓶」。惜魚將這支拍品斷代南宋，我認為有商榷的餘地。南宋龍泉窯固然燒造白骨龍泉，但數量非常之少，傳世品亦不多見，拍品的釉色勉强可以說是梅子青，但又太濃太澀，我因此認為拍品是清代景德鎮仿燒的龍泉。如買家將拍品送熱釋光檢測，得出200-400年的檢測結果，將會如何是好，退還是不退，惜魚會不會接受退貨？

藏友應該懂得分辨那些是鱔稿！鱔稿最常用的一招是將拍品跟過去以天價成交的拍品作比較，卻不告訴或提醒讀者以天價成交的拍品可能是假拍，即是假成交，並沒有真金銀過手。

拍品編號238「宋青白瓷刻花牡丹紋帶原蓋梅瓶」。真假不論，就算是真的也是一支非常普通的梅瓶，估價1,700,000港元。鱔稿這樣說：「2021 年，在北京開拍國際的首拍裏，一件來自於台灣藏家舊藏的北宋湖田窯影青釉牡丹紋梅瓶以人民幣 2,180萬元成交，可資比較。」看到這段文字便以為現在的拍品的估價是仙丹價，便是太天真！