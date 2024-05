只依賴熱釋光檢測做買賣和收藏，會落得甚麼下場？回歸目鑑才是正道？

我仔細看過拍品的胎、釉、剔刻花、縷空工藝,我認為是一個太過完美的組合Too good to be true!縷空温碗的裝飾風格更是不倫不類,欠缺邏輯!宋代温碗雖是裝飾品,但也有實際用途。一隻只能裝三份一熱水的縷空温碗,並不足以保持執壺内酒的温度!

中國文史哲學士,收藏家,古董商,英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員,足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問,對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源,現時為多個國內外私人收藏機構顧問,以及《古玩裏的金錢世界》作者。