最近一個星期，跟幾個局長常秘傾開，知道他們忙得不可開交。

既因為10月施政報告，新特首知道社會對新政府新班子有期望，所以大家都打醒精神準備好；亦因為過去每個部門都做得少、又或者礙於政治形勢而不敢做，積壓了許多應該做卻未做的政策，現在要開足馬力了。

聽起來，積極面對，進取有為，這是好的方面。

（Tony攝）

疫情反覆，持續兩年，恢復正常通關，遙遙無期，而有限度通關，名額雖說每天只有2000個，但打算赴內地的人數多。現在當局建議使用近深圳河套區之隔離設施，以「逆隔離」方式，讓打算入境內地港人士在該處先行檢疫7天，以閉環方式接載過境入內地，再進行3天居家檢疫。

「逆隔離」設施提供約4500個房間和一萬多張床位，對增加過關名額作用不少。即是平均每星期可讓多達1萬人返內地，誠然「逆隔離」要落實，仍要解決不少難題，但起碼有創新思維去解決問題。

搞逆隔離是好事，由概念到執行，仍要一些時間。特首李家超說他和政務司司長一樣，是個心急人，故希望盡快落實，這是好的方面。

收回粉嶺高爾夫球場部分邊陲土地，興建公屋專案，按照程式提交給環境諮詢委員會審議，竟然節外生枝。環評委員竟然問對那裏雀鳥有甚麼影響和怎樣保護具價值樹木等繁支末節問題，講得直接一點，就是玩拉布，想拖垮這個「影響」有錢人俱樂部的方案。

上屆政府已作決定，新時代亦到來，現在仍然出手，背後地產利益集團影響力驚人。幸好發展局局長甯漢豪不打官腔，直指這個發展項目無論在交通、環評及建屋等方面都沒有任何不能克服的困難，亦不會窒礙香港高爾夫球運動發展，兩者互相兼容。

她又說項目可讓3至4萬基層市民有屋居住，是未來公屋供應一部分，政府沒有改變計劃。公眾聽到政府有決心和能力解決問題，亦讓某些人死心。這又是好的方面。

本港疫情反彈持續，近日新增個案上一萬宗，而且有不少兒童確診，並出現重症個案。不少數據均顯示兒童在接種新冠疫苗後，會減少感染重症。政府決定將疫苗通行證涵蓋年齡降至5歲，這將促使更多兒童盡快接種疫苗。

現時政府抗疫政策基礎，是保護高風險人士，防輕症變重症，防止重症死亡，在保護高風險人士外，亦不怕香港醫療系統受衝擊。將疫苗通行證涵蓋年齡，由現時12歲降至5歲，原屬豁免使用疫苗通行證5至11歲兒童，要先打針才可進入表列場所。

這樣谷針，無可厚非，但亦可為5-12歲少年提供保護，亦責無旁貸。政府話做就做，不像過去得個講字，這又是好的方面。

治大國如烹小鮮，積小勝成大勝。新政府看似無為，實在有為。