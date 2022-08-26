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26/08/2022

台貶損賣豬仔事，愚弄民意

#賣豬仔 #網軍 #人口販賣 #台灣 #厭世代 #年輕人 #90後 #蔡英文
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　　近日台港台兩地不斷傳出有居民被高薪誘騙到柬埔寨等地工作，最後被禁錮參與電騙等罪行，有人甚至被虐打和性侵，有些報道還繪形繪聲說被活摘器官等。港府保安局反應迅速，成立專案小組營救，而中央亦正協助在當地尋人。

 

　　台灣算是今次受騙最嚴重地區，有台灣地區立委估算受害人多達2000人，有媒體則報道「有4000人失聯」，數字未經證實。台灣行政院長蘇貞昌即時反駁，說只有約120人在柬埔寨未能聯繫；台灣行政院三星期前成立小組，了解有民眾出境柬埔寨家庭後，指有373人墮入柬埔寨詐騙案，已有40人回台，仍待救333人。
　

 

　　台灣派駐越南胡志明市台北經濟文化辦事處又公布另一組數字，自6月低至本月初，共收到222台灣人說在柬埔寨工作受到限制人身自由。事件即時引起島內輿情不滿，不管是373人還是222人，都比蘇貞昌的多，而且前後不足兩天。

 

　　更何況當局追查只是前往柬埔寨台灣人，大家都知道有不少人被騙到緬甸老撾泰國等地，所以相信受害人遠較政府公布多。台灣地區政府由始至終刻意淡化事件，原因何在？

 

（iStock）

 

　　現時台灣工資水平低，年輕人欠缺上流前景。去年，台灣大學畢業生平均工資30000台幣（約8300港元），收入僅比基本工資24000台幣多一些（約6300港元），但有1/4大學生和八成中學生拿取基本工資，生活可說捉襟見肘。（香港大學生平均月入23000港元）

 

　　台灣近年潮語「厭世代」，指許多90年後出生年輕人，跌入收入低、介乎貧窮的處境，而且看不見未來，浮現厭棄現狀的新世代。所以有評論指為何不少台灣年輕人容易被高薪誘騙，遠赴一個比台灣生活水平更低的地方工作。正如台北市市長柯文哲說：「如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉？如果不是走投無路，怎會想去柬埔寨淘金？」

 

　　早在年初，不少民眾向台灣地區政府求助，尋找在柬埔寨失聯家人，卻不獲處理；即使今日情況曝光，也未見積極營救。雖說台灣地區與柬埔寨、緬甸、老撾等國沒有外交關係，難以通過正常外交渠道向當地政府提出營救，但人命關頭，也要盡力。可惜，卻見不到台灣地區政府做了甚麼。

 

　　倒不如說蔡英文上台後，千方百計阻礙台灣人前往大陸讀書經商，全力推動「南向政策」，鼓動台灣人往東南亞投資和工作有關。如果台灣人被大規模誘騙到柬埔寨等地工作事件發酵鬧大，肯定打擊了她「南向政策」的如意算盤。

 

　　早前台灣網絡上竟然出現一面倒言論，指受害者不是愚蠢就是貪心；有民進黨前議員還說那些去柬埔寨的人根本知道自己去詐騙，只不過回台後扮可憐、博同情。突然之間好像這些受害人都是「抵死」。

 

　　究竟鋪天蓋地輿論，從何而來？有指是民進黨刻意淡化事件之餘，還操控網上水軍，製造民意，推卸責任。話說2019年台灣「農委會」用1450萬台幣，以每月40000以上高薪工資，請人在社交平台進行「信息實時澄清」工作。

 

　　工作就是把社交平台上一切不利於民進黨當局的「訊息」，都界定為「假消息」，實行「反擊封殺」，當然包括製造有利自己的「假消息」以欺騙民眾。當時已引起各界嘩然，「1450」等於「民進黨網軍」說法由此而來。

 

　　2020年蔡英文高票連任，背後亦得力於此。之後撥更多的錢「經營」網軍「控制」輿論。去年，這樣的「宣導」經費，高達20億台幣。不錯，3年不到，由1450萬元加到20億，十分誇張。這只是編列在媒體政策上部分經費，埋在其他行政業務費用內的預算可能更大。怪不得網上一遍「不應同情」和「抵死」言論。

 

　　台灣地區年底「九合一選舉」，蔡英文政府為保選票，淡化事件、貶低被誘騙人的「人格」，並推卸責任指對政府的批評是國民黨等政黨政治攻擊，以掩飾其行政失當和政策失敗。泛政治化，是民進黨對台灣民眾長期欺騙。

 

 

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