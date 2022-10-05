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05/10/2022

憂染疫無心情 部分人每年捐「不足半次」 83%人未重拾捐血習慣

#捐血 #香港臨床血液管理學會 #血庫
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　　【晴報專訊】血庫瀕告急。有調查發現，疫情影響捐血意慾，不少人怕感染或無心情，由每年捐1次跌至「不足半次」；即使疫情回穩後，仍有逾8成人未重拾捐血習慣。

 

　　香港臨床血液管理學會指，人口老化致用血量大增，惟宜捐血的年輕人口卻大跌，倡醫療機構要改善血液管理，企業及學院亦可復辦捐血日增捐血量。

 

鄭鴻佳（中）指最宜捐血的15至24歲人口，到明年料較2011年大減3成，左為周雨發，右為何碧頤。

 

　　該學會今年7月訪問452名18至50歲市民，63%人曾捐血，78%人非定期捐血者。結果發現，首4波疫情令港人捐血次數大減6成，由年均1次減至0.4次；至第5波更增至87%人無捐血。

 

　　當疫情緩和後，86%（1至4波）和83%（第5波）人仍未重拾捐血習慣。

 

　　學會主席鄭鴻佳指，最宜捐血的15至24歲人口，到明年料較2011年大減3成，加上學制改變，「用血多、捐血少」現象難扭轉。他指，調查揭38%人因疫情減低捐血意慾，與怕外出會感染、無心情和長期無捐血令習慣消失都有關，情況令人擔憂。

 

血液無代替品 需市民支持

 

　　學會委員何碧頤指，港人對用血誤解深，逾7成人以為可用「人造血」，近3分1人指非緊急醫療服務疫下減，用血需求會跌；但實際上慢性腎病、重型地中海貧血患者一直要用血，內科及老人科用血量去年更佔整體52%。她強調，血液保質期僅5至42日，絕無替代品。學會前主席周雨發指，人口老化增用血量，惟港人未有善用血液意識，僅38%人認為非必要輸血的弊處更多，換言之，逾6成人不認為浪費有問題。

 

轉載自: 晴報

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