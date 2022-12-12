首批陸續入伙名額40個 最長租用3年 青年光房首年月租平均逾2千

【晴報專訊】協助短貧戶向上流的社會企業「要有光」，獲私人基金資助開展首階段的「青年光房」項目，針對18至25歲以下、有需要的低收入青年，首年平均月租2,000多元，租期最長為3年，提供40個名額。

首3個位於黃大仙的單位已陸續入伙，可容納12人，計劃下階段擴大至100個名額。「要有光」創辦人余偉業稱，望青年可兼顧理想及現實，學會自立養活自己。

黃大仙光房由600多呎單位改裝而成，可容納12人，目前已有8人入住。

余偉業表示，根據光房及光屋項目，截至今年中，受惠的短貧戶在入息、平均儲蓄方面，均較入住前上升41%及437%，分別至1.3萬元及5.1萬元；而在同期，就業率由57%增至81%，人均居住空間亦由84呎增至123呎，增幅達46%。

「要有光」創辦人余偉業

他續說，估算本港有約1.6萬名「短貧青年」，正就讀大專或剛剛畢業，卻因家庭問題需自己養活自己，故「要有光」今年獲「置地公司家基金」資助基本營運經費，開展首階段的青年光房，對象為18至25歲以下的低收入青年，月入僅數千至萬多元，目標向業主募集10至20個私樓單位，提供40個名額。

擬名額擴至百個

他指，首階段率先獲原本為黃大仙光房的業主「瑪利亞聖方濟各傳教修會」支持，將面積600多呎的4房單位，簡單改裝作青年光房，於今年第三季開始試運，本月正式推出3個單位投入服務，可容納12人，目前已有8人入住，首年月租約2,000多元；另室外有約1,300呎平台花園，要有光會不時在此舉辦活動予給青年參與。他透露，推出計劃後，獲不少業主積極反應，明年1月將新增2個單位，令項目遍布港、九、新界，期望下階段擴大規模至約100個名額。

戶外設有約1,300呎平台花園

余偉業表示，過往曾協助大專生入住光房，租用3年期後已覓得全職工作，有能力自立租住村屋，認為短貧青年需學會兼顧理想及「搵食」，當有能力養活自己時，「一定不會躺平」。