上班服沒頭緒？穿Tweed套裝準沒錯！由Chanel的Tweed 套裝講起

曾任法國文化部部長的安德列瑪律羅先生說過：「20世紀的法國將會留給世人三個名字：戴高樂、畢卡索和香奈兒。」

Chanel設計的女裝讓20年代的女性拋棄了陳舊觀念，既賦予女性行動的自由，又改變了女性與自己身體和生活方式的關係，開創「女人穿男褲」的先河，是一場漂亮的女性覺醒和顛覆性的時裝革命。

而被稱為「優雅女士標配」的CHANEL斜紋軟呢（Tweed）套裝，不僅是CHANEL的當家招牌，還是時尚舞臺中的經典。伊莉莎白女王曾說：「當你找不到合適的服裝的時候，就穿香奈兒套裝沒錯。」今天分享斜紋軟呢套裝，先從瞭解它開始。

男士（西敏公爵），女士（可哥‧香奈兒）

所謂的斜紋軟呢（Tweed），是採用粗梳羊毛製成的一種耐磨的面料，原產於蘇格蘭。1920年代，香奈兒女士與西敏公爵同遊蘇格蘭時，公爵的斜紋軟呢獵裝引發了她的設計靈感。於是她將這種（當時的）傳統男裝面料進行柔化加工，設計出經典外套。從此，斜紋軟呢成為香奈兒設計語言的基礎元素。

現在，斜紋軟呢面料的改良、運用已經愈來愈普及，適中的挺身質感、風格可塑性強，而且在Chanel風格影響下，斜紋軟呢套裝形成了一種自帶氣質的服裝，對於職場著裝來說，不知道穿甚麼的時候，一套斜紋軟呢套裝就能立刻解決穿搭煩惱。

黑色基礎款，動手畫個妝吹個頭髮就能精緻出門的速成套裝，關鍵字：百搭、顯氣質、無年齡限制、多場合穿搭。

奶油白軍裝款，四個口袋的設計靈感源於軍裝，這讓外套多了一種獨特的颯爽，嚴肅而時尚的感覺。初春的職場怎麼能少了奶油色這樣高級大方的套裝呢？

紫羅蘭混色輕熟款，相比純色、稍微寬鬆的套裝，合身短夾克+半裙的組合更顯成熟感。

Tiffany Blue設計款，外套在軍裝款基礎上做了設計改動，廓形上也更寬鬆，搭配Tiffany Blue，少了一些颯氣，多了一些古靈精怪的感覺，套裝、白色內搭、銀色鞋子，三個冷色調單品的組合讓整體搭配顯得更乾淨、和諧。

除了常見的純色系，棕色調混色、黑白灰混色，也是經典的斜紋軟呢套裝；除了半裙套裝，褲子套裝也很出彩，但由於這種面料普遍需要增加內襯，而且面料有一定厚度，選擇時需要留意：斜紋軟尼褲會比普通西褲類顯胖。

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