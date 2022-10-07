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07/10/2022

爭身家以外，爭的是「名份」

#接班 #富二代 #名份
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　上文寫富二代未接班前，戰戰兢兢，晚晚失眠；接班後，睡得香且甜。

 

　　我們看他們富可敵國，即使不做公司負責人，也一樣腰纏萬貫，榮華富貴。為甚麼會那麼緊張？

 

　　這可是千億王國花落誰家的事情，雖說家族可能已經有信託安排，接班人不一定就是所有財產繼承人，亦未必可以變賣家產，但畢竟公司日常運作都是他決定，更重要的是這家企業的最高負責人。

 

　　還有至重要的一點，是象徵意義，他不只是公司最高負責人，還是老父欽點繼承人，其中意義和財富同等重要。他比其他兄弟姊妹高一等、叔伯姑媽也要給他面子，他說話的份量代表一切。如果母親尚在還好，否則兄弟同門卻不同心，面和心不和。

 

　　其他人著重的是自己實際有幾多錢，才不管有沒有權力、才不理別人怎樣看。在那個有錢人世界圈子中，你是明媒正印、長子嫡系都有差別。簡單的說，跟你講生意，是否算數，還是要問問。

 

　　豪門大戶，入屋也有幾道門，你走那一道？若不是明媒正印、長子嫡系更要爭，爭的除金錢權力以外，爭的是「名份」。證明自己「名份」才是「正式」的。

 

(iStock)

 

　　不過，認識另一富二代，則刻意擺脫父親影子，不想給人二世祖的印象，首先不願接手家族生意。儘量不想別人把他和父親一起說，他做的每一件事，由另起爐灶到結婚生仔，總之就是不走父親之前走的路。

 

　　當然其中有沒有他不喜歡父親的理由，沒法得知，但從他行為分析，雖不中不遠矣。他也一樣，爭的是「名份」。證明自己有自己「名份」，不跟父親同。

 

 

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