Shiseido 150 週年：向元宇宙出發？參觀精彩Life and Beauty Museum

雖然我是支持老派約會之必要（Shiseido 140週年的派對，有幸參與其中），然而近年流行元宇宙，加上各項防疫條例，就只好向元宇宙出發。

早於7月初收到Shiseido 150的邀請卡，見到Mirror四子參與愛牌的盛事，當然非常高興，今次的宣傳企劃極重本，如果他們能夠到銀座拍攝就更好了（總想他們能衝出香港）。

Shiseido資生堂啟動「From life comes beauty讓生命 資生美」全球慶祝企劃，開設網上展館Life and Beauty Museum，而香港Shiseido特設Shiseidoverse ，原定7月起展開由 #Shiseido 香港護膚代言人率領的一連串驚喜慶祝活動，以現時情況，希望只是稍稍延遲吧！

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Shiseido年初開始已在世界各地開始不同規模的慶祝活動，年初釋出的資生堂150周年紀念CM，個人好喜歡這條短片，看了不下數十次！影片的背景音樂是中村佳穗在1978年公開的「君のひとみは10000ボルト」（你的眼神1萬伏特），演出女星包括安藤櫻、池田ELAIZA、石田百合子、小松菜奈、近藤華、長澤雅美、廣瀨鈴和前田美波里。

日本Shiseido 年初推出150周年紀念商品Banbutsu Shisei Life Dew，這油狀精華適用於頭髮、臉部和身體，蘊含6種天然精油－米胚芽萃取精油、葡萄種子萃取精油、椿油、角鯊烯、摩洛哥堅果油和荷荷芭果油。瓶身設計是現代幾何簡約風，中性設計有點像Gin酒瓶。

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網上展館 Shiseido Life & Beauty Museum 的內容十分豐富，既有品牌歷史，又有科研成果及人物訪問等等，這類內容未必人人有興趣，（但我覺得品牌歷史和產品非常有趣）所以在實體活動／派對通常只會簡單表述，因為活動要注重IG-able嘛！

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全球同步推出三款限定別注產品，包括150週年限定別注復刻版Eudermine滋潤活膚水 （$620／100ml）、150週年限定別注版Ultimune皇牌免疫力精華（$1,050／75ml）及150週年限定別注版Ultimune免疫力高效修復精華（$600／15ml）；分別象徵著傳承、生活創新及未來，亦代表著品牌的過去、現在與未來。

另一半是Ultimune忠粉，空瓶應該有十個，所以我和朋友笑言，以女性護膚品來說，四子為Ultimune代言最不違和，因為男士都愛用。後來品牌方面也表示未推出Ultimune Men，已有很多男士用家。

Eudermine化妝水於1897年研發，正式於資生堂的化妝品部發售。由於顏色類似葡萄酒，又被稱為「資生堂的紅水」。產品名字源於希臘語「美好」（eu）和「肌膚」（derma），打破固有的化妝品模式。紅寶石似的透亮配方、卓越的修護效果，令活膚水Eudermine深受各年齡層的女性支持，改良配方暢銷至今。

外觀設計採用了當時設計部門成員Sue Yabe 在大正時代（1912-1926 年）製作的包裝紙上蔓藤花紋圖案——使用3D掃描科技，將原始設計變成3D立體形式，經360°全景拍攝後，用於裝飾瓶身和外盒。這些設計構成了「美力之環」，代表品牌創始精神的傳承，以及對生命與美鍥而不捨的探求；紅色圓形則代表品牌的生命科學研究所產生的美之循環。