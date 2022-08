Shiseido 150 週年：向元宇宙出發？參觀精彩Life and Beauty Museum

Shiseido資生堂啟動「From life comes beauty讓生命 資生美」全球慶祝企劃,開設網上展館Life and Beauty Museum,而香港Shiseido特設Shiseidoverse ,原定7月起展開由 #Shiseido 香港護膚代言人率領的一連串驚喜慶祝活動,以現時情況,希望只是稍稍延遲吧!

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。