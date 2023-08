美妝界也談環保！4大品牌回收獎勵計劃，由回收空瓶開始，培養可持續護膚習慣！

所有 Davines 產品均獲得塑膠銀行的 Plastic Net Zero 認證,由即日起至8月31日,在 Davines 髮廊購買任何兩件 SU/ 艷陽系列產品,將獲贈「The Ocean Keeper in Me(我心中的海洋守護者)」環保袋乙個,品牌亦會代表顧客捐款予 Plastic Bank 塑膠銀行,以支持塑膠回收的工作,其目標是阻止海洋塑膠垃圾,同時幫助改善收集塑膠垃圾的工人的生活。 收集到的材料將作為 Social Plastic® 重新引入全球供應鏈。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。