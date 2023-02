見識「美妝大亨」的帶貨能力！Rihanna在Super Bowl表演時補妝，自家品牌Fenty Beauty曝光率急升

Rihanna 在舞台展示的invisimatte 控油粉餅($298) ,能減少油光,修飾毛孔,類似我早兩星期在文章 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/getitbeauty/43423 介紹的NARS 和 MAKE UP FOR EVER 都有推出的白色蜜粉。Rihanna 曾表示她一定要隨身攜帶這盒粉餅,如果手袋放不入的話,她會換另一個手袋!

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。