日本藥妝好物分享！RECiPEO降敏保濕面膜、EMAKED育毛睫毛膏、Mytrex迷你按摩槍，CP值高！

今次出發前面部有少許敏感,所以已帶備抗敏藥和AD+護膚品,但可能暖氣環境影響,雖然沒有痕癢,但是非常繃緊,眼下範圍都是粉狀脫皮,見到KOSE旗下的RECiPEO面膜「9-Free Formula For Sensitive And Dry Skin」便買一片試用,敷完翌日皮膚的繃緊情況改善了很多,效果比我想像中好,後來在機場的松本清見到便帶一盒回來。香港松本清有RECiPEO其他產品,但未有保濕面膜。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。