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30/11/2022

解構生蜂蜜VS普通蜂蜜！生蜂蜜含有更多抗氧化物質？這個歲數人士不宜進食

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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　　近期市面生蜂蜜產品愈來愈多。宣傳單張都成日印著它含有豐富健康植物營養素，及對身體的各種營養素。但是，生蜂蜜是否真的比普通蜂蜜更好？就讓我分析兩者的分別。

 

生蜂蜜是甚麼？

 

　　見到「生蜂蜜」這個名稱，大家都會有點好奇。蜂蜜也有生熟之分？是大部分人的問號；這個中文名的確難明白。如果raw honey的中文名是由我去改的話，我會以「原蜂蜜」去形容生蜂蜜，即是好像以「原糖」去形容較少加工的蔗糖一樣。

 

（圖片由作者提供）

 

　　換句話說，生蜂蜜其實是較少加工的蜂蜜。通常是從蜂巢中提取蜂蜜後，將其倒在網布過過篩，將蜂蜜及蜂蠟及其他雜質分離，不會經過任何過濾或加熱過程，這就是生蜂蜜。

 

　　而我們常見的普通蜂蜜，通常會再有幾個加工程序，例如巴氏殺菌，以高溫去殺死霉菌，有助延長食用期。另外也會經過一次或多次過濾，去除其他雜質或氣泡，令蜂蜜變成清澈柔順的糖漿。

 

　　可是這些加熱及過濾程序，除了去除雜質之外，也會去除了有益營養素例如抗氧化物、花粉及有益酵素。

 

相對普通蜂蜜，生蜂蜜有甚麼優點？

 

#1 生蜂蜜有更多營養素

 

　　大部分人都是蜂蜜為糖的代替品，但是蜂蜜當中的營養並非只是糖份，事實上只有8成是糖，其餘兩成都是營養素。研究指出生蜂蜜含有微量的氨基酸、維他命、礦物質及酵素。另外，生蜂蜜也含有最少30種活性植物營養素，當中有多酚及其他抗氧化物。早於2006年一項意大利研究發現，來自採摘千花的生蜂蜜，相比普通蜂蜜含4倍多的抗氧化含量。

 

#2 生蜂蜜含更多蜂花粉

 

　　由於加熱及過濾加工程序，普通蜂蜜普遍不含或含只有微量的蜂花粉，而生蜂蜜汁含有蜂花粉。研究顯示蜂花粉營養豐盛，含超過250種營養物質，包括維他命B、礦物質、必需氨基酸、多酚、胡蘿蔔素及酵素等。2016年波蘭就有一個研究發現，放花粉除了有抗炎及抗病毒作用之外，或也有增強抵抗力及護心能力。

 

#3 生蜂蜜含更多酵素

 

　　你也許聽過，蜂蜜可以有助傷口護理及紓緩喉嚨痛等功效。但其實這些研究顯示的益處，是來自於生蜂蜜，普通蜂蜜的高溫及過濾程序，破壞了大部分酵素。其中一款存在於生蜂蜜的酵素，稱為葡萄糖氧化酶。研究顯示，這款酵素就是讓蜂蜜提供到抗菌及抗病毒的功效。

 

生蜂蜜是這樣子的

 

　　於市面售賣的生蜂蜜，通常並非傳統蜂蜜那樣清澈，而是較像半凝固的固體一樣，通常是奶白色或奶黃色，也有時也會是棕色或棗紅色，渾濁且並不容易倒出來，這些特徵都是正常的，可放心。

 

注意：1歲以下嬰孩不適合進食蜂蜜

 

　　無論是普通或生蜂蜜，都有可能含有肉毒桿菌的孢子，成人及超過1歲的孩子，腸道有能力制止肉毒桿菌成長及滋生。但12個月以下的嬰孩腸道發展仍未成熟，安全起見我通常不建議18個月以下飲用或進食任何蜂蜜，或用蜂蜜製作的食物及飲品。

 

 

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