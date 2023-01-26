新年新食物：白色士多啤梨是否未熟？味道像菠蘿？有營養嗎？5個關於紅、白士多啤梨的迷思！

收到多位讀者在大型超市拍的相片，發現近來有日本進口白色的士多啤梨。趁著新年嘗試新食物，今天就讓我介紹這些白色草莓，及解答當中的5個常見疑問。

疑問一：白色草莓是否未熟？是否基因改造？

這條問題都是問得最多的。簡單地答，草莓白色並非因為未熟，也並不是基因改造。要解釋為何這些草莓是白色的，可能就要從為何紅色草莓是紅色的開始。在草莓的生長期，草莓花朵會變成細細粒的青色草莓。這些青草莓會慢慢成長，達到一定的大細及成熟度之後，就會變成白色。紅色草莓隨著他們繼續熟成，當中的一款蛋白質會將其果實從白色呈現紅色。而白色草莓，因缺乏這款蛋白質，所以即使果實已經熟透，它們只會停留於白色，不會變色。普通草莓是紅外皮紅色種籽；白色草莓，則是白果肉紅籽。做到這一點，並非是基因改造，而是草莓種植場用雜交的方法去培育。

疑問二：白色草莓是否很酸？味道如何？

是否很酸，相信是來自感覺草莓未熟的原因。大家都吃過酸的草莓了，有時真的很酸。白色及粉色草莓，味道跟紅色草莓完全不同，就差不多完全沒有這種酸味。相信也是紅色草莓經常帶酸的原因，草莓種植場想培育一款較少草酸味的草莓（有點像培育不酸的黃金奇異果一樣）。

至於味道，白色的草莓有點像菠蘿，多汁，清香撲鼻，且有甜酸味。但有時候我也食過淡味的白色草莓，味道就像多汁的火龍果，所以可能視乎品種及其熟成度。反而我很喜歡粉紅色的草莓，味道一般與蜜桃相約。有機會的話，不妨一試。

疑問三：白色草莓叫甚麼名字？

名稱是視乎產地。例如美國去年五月一個加州莓果場就推出了白色草莓稱為Tropical Bliss（因味道似菠蘿），而在本港超市有售的日本白色草莓，經常都稱為雪兔。在此我就列出常見名稱。

• 白色草莓常見品種及名稱：雪兔、珍珠白（Pearl White）、天使之寶、Pineberry, Tropical Bliss, Alpine, White Beach

• 粉紅色草莓常見品種及名稱：淡雪（Awayuki）、Pink Pineberry, Pink Bell, Rose

疑問四 ：我對紅色草莓敏感，白色草莓會否也是致敏原？

上面提過白色草莓因缺乏一種蛋白質，因此即使已經熟成，也不會變紅色。這款蛋白質，稱為草莓過敏原A1。研究人員就是認為這一款蛋白質，導致某些人進食草莓引起過敏症狀的主要原因之一。因此，如果是因為草莓過敏原A一的原因而引起過敏反應人士，有機會進食到白色草莓而不引起反應。如果一向你都是對草莓敏感的，但想嘗試白色草莓，請先徵詢醫生意見。注意，粉紅色草莓含有少量草莓過敏原A1，敏感者不宜進食。

疑問五：白色草莓的營養價值是否較遜色？

以維他命及礦物質及熱量來說，白色草莓跟紅色草莓相若。以100克為例，白色草莓同樣是零脂肪，同樣屬低碳食物，提供1.1克膳食纖維， 29卡熱量。維他命C含量也屬於高，提供全日所需75%。暫時未有微量抗氧化物的營養資訊，但我估計白色草莓含較低水平抗氧化物花青素，及其他與紅色水果有關的營養素，例如茄紅素。希望不久將來有更多的營養數據。