每種菇菌的營養價值都一樣？邊種最高蛋白質？纖維最豐富？最多維他命D？營養師分析！

每次寫菇菌類的營養價值，都有讀者問，是否隻隻菇都是一樣的？就以整個家族來說，所有菇菌都屬於低卡、低脂、低碳食物。不過，當然不同種類所含的營養素會有少許分別。今天就讓我以5項菇菌類較獨特的營養素去分析比較。

最高蛋白質：蠔菇 Oyster Ｍushroom

菇菌類家族本身不屬於高蛋白質食物，然而尤其是對於素食者，做到積少成多的話，就要從蔬菜中攝取到蛋白質。菇菌，就意外地可添加額外蛋白質。又稱為平菇、側耳菇。蠔菇是眾多菇菌類當中，蛋白質含量最高的。

每100克蠔菇提供3.3克蛋白質，卻只有33卡。非常適合素食者及增肌減脂人士。

每100克蠔菇營養資訊

熱量： 33卡

蛋白質： 3.3克

脂肪： 0.4克

碳水化合物： 6.1克

膳食纖維： 2.3克

糖： 1.1克

最高膳食纖維：雞油菇 Chanterelle Mushroom

按重量計算，雞油菇（又稱雞油菌）的纖維含量是最高的，每100克雞油菇提供3.8克膳食纖維。

每100克雞油菇營養資訊

熱量：32卡

蛋白質：1.5克

脂肪：0.5克

碳水化合物：6.8克

膳食纖維： 3.8克

糖： 1.2克

最高纖維糖比例：金針菇 Enoki Mushroom

有時我衡量纖維，會用膳食纖維：糖比例。這個比例容易看到食物的膳食纖維與其糖含量的對比。即是說，當一款食物比較健康，其膳食纖維含量會較高，而糖含量會較低。以膳食纖維糖比例計算，金針菇的比例是12.3，於眾多菇菌類當中為最高的。事實上，其他菇菌的比例只是5以下，而大部分是2以下。

每100克金針菇營養資訊

熱量：37卡

蛋白質：2.7克

脂肪：0.3克

碳水化合物：7.8克

膳食纖維：2.7克

糖：0.22克

最高維他命D：舞菇 Maitake Mushroom

之前專欄文章討論維他命D食物時候，也提過某些菇菌類會在UV紫外線下生長，當中包括舞菇及大蘑菇，另外市面上有時亦有標榜了高維D的白蘑菇售賣。在眾多菇菌類當中，舞菇的維他命D含量是最高的，每100克提供1,120 IU 維他命D。普通超市不常見舞菇，但有日本進口食物的超市，有時會找到的。如果你遇上，可以買回家試試。

最高β-葡聚糖：蠔菇及雞油菇

所有菇菌類食物都含有一種水溶性纖維明為β-葡聚糖，此營養素功效包括提升免疫能力、降低壞膽固醇、調節血糖等。菇類中的β-葡聚糖，可以增強免疫力細胞的活動能力，對抵抗受感染極為重要。研究發現，β-葡聚糖主要積聚於菇菌類的莖，於頂部的含量則相對較少，所以切菇菇的時候盡量保留菇莖，就可以攝取更多營養素。β-葡聚糖含量最高的，是蠔菇及雞油菇。其實這兩隻菇菌含量最高也不出奇，因兩者的莖都較長，而我們通常亦不會切去莖身去烹調。每100克蠔菇含約24.2克β-葡聚糖，而雞油菇含量徘徊於24至27克之間。