蘋果醋能平衡血糖、有助減肥？營養師分享3大益處，一個貼士教你如何挑選蘋果醋！

蘋果醋熱潮一直未減退，加上可能近來天氣開始熱了，關於蘋果醋的留言又多了。 趁現在是開始增肌減脂的季節，就藉著今個星期專欄解答關於蘋果醋建議份量。

七至八年前，我開始在本專欄寫蘋果醋，亦曾經在YouTube分享如何挑選蘋果醋與及食譜。由於近年關於蘋果醋研究數據紛紛公布，雖然大部分研究都屬於小型研究（即參加者數量只是數百位），但由於副作用較少，很多人都對此食物有興趣去嘗試。

用處一：平衡血糖或治療糖尿病

蘋果醋研究數量最多的，都是圍繞著平衡血糖以及治療糖尿病。當中益處較為強烈的，是指出蘋果醋可幫助患有胰島素阻抗人士，以及改善A1C糖化血紅蛋白指數。研究指出，當進食高澱粉一餐之前去飲用蘋果醋，可減慢食物消化，從而防止血糖飆升的風險；這個益處，可改善胰島素感應，幫助身體去將血糖慢慢運輸往細胞。不過要注意，研究指出餐前飲用蘋果醋，只對於高碳飲食有幫助；若果你是進行低碳飲食的話，飲用蘋果做並沒有多的益處。

建議份量： 20毫升蘋果醋混入半杯至一杯水

服用時間：高澱粉餐前

用處二：幫助減脂

飲蘋果醋去幫助減肥減脂，都算是最大爭議了。近期研究指數據並無有力證據，但早期研究則指出連續三個月每天飲用蘋果醋，有助減少體脂量。當然，這些營構涉及人數較少，並不說有實證。不過如果你都想嘗試一下，可以用以下建議份量。

建議份量： 30毫升蘋果醋混入一杯水

服用時間：午餐前

用處三：改善多囊性卵巢症候群

多囊性卵巢症候群PCOS屬於與月經周期異常、雄性激素水平偏高、卵巢囊腫和胰島素抗性相關的荷爾蒙疾病。早前一項日本研究發現，患有PCOS的女性每天晚餐後飲用蘋果醋，可改善及平衡荷爾蒙水平，令月經周期更規律。

建議份量：15毫升蘋果醋混入一杯水

服用時間：晚餐後

如何選擇蘋果醋？

購買蘋果醋，盡量選擇有機，及包裝標籤着「母菌」The Mother。詳細資訊可參考以下短片。