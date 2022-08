除了腕錶和家具，Art Deco風格的眼鏡也值得收藏！1930年代的百年古董眼鏡，還能在哪裏尋獲？

同期的美國牌子亦有推出Ful Vue款式,例如Johnny Depp於電影《Public Enemy》 這裏戴著的1930s Shuron,配上酒紅色鏡片效果很好。有興趣的朋友可到古董眼鏡店 Look For Glasses 逛逛,可算城中擁有最齊全的19世紀末至20世紀中期眼鏡收藏,而且大部份狀態極佳,對比起現今的復刻款式在價位上亦不相差太遠,非常值得入手。

