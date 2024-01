好設計歷久不衰！駕著棍波 MINI，懷緬美好而純粹的 Good Old Days！

一年前,剛巧在政府找到我們的舊車牌 CP8241,而且仍可供競投,我當然沒有錯過機會,將它競投回來送給爸爸,此舉亦令我萌生了買棍波車的念頭。首選的,當然是我從中學時候便鍾情的 MINI。雖然我不懂駕駛棍波車,心想舊車牌襯舊車,當然要選棍波車,又趁著這個年紀還可 pick up 新事物,便膽粗粗接受這個中年的挑戰,學起棍波來。多得自己「的起心肝」,還記得我帶爸爸看這部掛上 CP8241 的 MINI 時,他興奮得立即跳上車,更嚷著叫我幫他拍照留念,而他平時從來不會叫我們幫他拍照的,可見他多喜歡這部車!現在我每星期都會和志同道合的車友 Sunday morning drive,駕著 MINI 享受寧靜而愉快的 good old days。

