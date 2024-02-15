如何打造一個完美的廚房？善用 U型廚房設計，實現黃金三角定律！

從事室內設計多年，設計過不少家居，在不同家居空間之中，最講究功能性的應該非廚房莫屬，單單是廚房設計就牽涉了空間規劃、廚櫃設計、電器配置、人體工學、通風設備等多個範疇。我們先回歸基本步，從廚房設計的基礎開始，那就是「廚房三角定律」。

顧名思義，「廚房三角」即是指廚房最主要的三個部份或功能：水槽（鋅盤）、爐頭和雪櫃，而一般煮食流程便從雪櫃拿食材開始，到清洗和準備材料，繼而是烹煮食物。假如你現在正準備翻新／裝修廚房，不妨從這個「廚房鐵三角」開始入手。

「廚房三角」源於 20年代

這個理論原來早在 1920年代由心理學家及工業工程師 Lilian Moller Gilbreth 提出，由最初的環狀流程，到之後進一步確立為拿清洗／準備材料、烹煮和存放食物三角流程，及後由 University of Illinois School of Architecture 發展成廚房設計的藍本，令用家的下廚過程更順暢之餘，亦令廚房設計更節省成本。

U型廚房設計 完美呈現「三角布局」

在香港常見的廚房佈局大致可分為 U型、L型、平行型、直線型等，在廚房設計推薦方面，以 U型廚房設計最能實現「廚房三角定律」，因為水槽、爐頭和雪櫃可各佔一個角落，令工作流程更平衡、順暢 。當然如果空間或布局上有限制，在 L型、平行型等廚房，盡量以「廚房三角」的定律分布，都可以令煮食過程更順暢，而且亦更能善用空間。

雪櫃位置講求「順手」

U型廚房設計是其中一種較普遍的廚房布局，設計師的慣常做法會把 U型廚櫃按照「廚房三角」這個規律設計，首先是雪櫃盡量放在近廚房入口，方便買餸回家便可將食材放入雪櫃，而且家人從雪櫃拿取食物、飲品時，不會阻礙到在廚房下廚的家人。我們在選擇櫃門方向時，以櫃門向內開的較理想，方便下廚時拿取食材時不會擋路。

水火、冷熱之間勿過界

至於鋅盤的位置，室內設計師通常會將之設置在近窗的位置，一方面可引入自然光，另外空氣流通亦可減少廚房的濕氣積聚。而爐頭我們一般不建議靠近窗邊，以免爐火會被風吹熄，造成危險。值得一提的是，如果空間許可，在雪櫃與鋅盤，或是鋅盤與爐灶之間，我們會加入工作枱面，以方便處理和擺放食材。另外，緩衝的空間則可避免水與火、雪櫃和爐灶靠得太近，因而發生的危險，以及爐火的熱力令雪櫃較難散熱。

除了 U型廚房設計之外，在寸金尺土的香港，L型廚房設計便是最普遍的布局，我們在未來的篇幅，將會解構 L型廚房設計限制，以及如何透過儲物空間、各項廚房功能配置、廚櫃配件等，令 L型廚房空間地方更見使、實用。