辦公室婚外情：愛搞曖昧的出軌慣犯！人夫人妻是最好的「偷食對象」？

也許在公司埋頭工作實在是太苦悶了,Life is so boring,需要些調劑和刺激,而朝夕相對的同事就是不知不覺間,最就手的談情對象了。而這次的辦公室戀情,更是鬨動的人夫人妻版,以公事為名,談情為實,約會晚了也能跟另一半說是在公司與同事開會、OT,方便、易過關得很!

You May Also Like