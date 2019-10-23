泰‧好味：「Same same...but different」的五星級酒店創意泰菜

上一篇介紹了地道的泰國菜White Flower Factory，它除了在wongnai.com名列「Top Thai in Bangkok 」第二名，還被有名泰國blogger稱讚它的甜品「可能是曼谷最好吃椰子蛋糕」。今次都是介紹泰國菜，不過就是Fusion泰國菜。

曼谷蘇坤喜來登酒店（Sheraton Grande Sukhumvit）是一間五星級酒店，有六間餐廳提供餐飲，當中basil是一間新派泰國菜餐廳，以創意手法呈現經典泰味，主廚Krit設計的菜式更以「same same…but different」為宗旨，堅持保留正宗風味中帶來驚喜。

餐廳地方寬敞樓底又高，設計時尚中以傳統擺設為裝飾，其中一面牆更用了七彩變色燈飾為點綴，再配合輕鬆背景音樂，是一個非常舒適的用餐地方。

筆者當天預約了六時用餐，坐了不久才有另外兩枱客，感覺好像包場般。對於都市人來說六時吃晚飯或許太早了，但筆者這個安排是有原因的。筆者的如意算盤是早點吃過晚飯，逛一逛，消化過後便可回酒店前再嘆個Foot Massage。

筆者享用的晚餐主題為「Thai Journey Inspired by Amazing Thailand」，是主廚Krit走訪泰國不同地方、搜羅不同特別食材和鑽研當地食譜，再設計出這一季新菜式。套餐分別有9道菜（每位THB1,950++，約HK$489）和7道菜（每位THB1,750++，約HK$438）可供選擇。

Luna Travel Tips: 在曼谷看到標價有「++」，即代表價格之上還有10%服務費和7%消費稅。以9道菜為例，總費用為即THB2,295（1950*1.1*1.07），約HK$574。

Eatigo相信大家也不陌生，這個網上餐廳訂座平台以泰國為總部。來到它的「發源地」，當然要試試它的服務。筆者當天的晚飯就是透過它來預約，並可享用50%折扣，服務費以原價計算下，最後一人消費為THB1,252，則約HK$313。這個優惠省了多少，不用筆者多說吧！