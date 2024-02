灣仔烘焙店樓上發現英式小酒館！新上任星廚一改英國菜印象：一次食盡烤羊肩、羊腩、羊腿、羊頸肉香腸！熟成兩周本地鴨胸、鴨腿春卷

The Baker & The Bottleman的新任主廚Ollie Eisenhardt來自英國,曾於Simon Rogan的多間知名餐廳的廚房磨練,包括倫敦米芝蓮一星餐廳Roganic和Aulis,以及卡特梅爾的米芝蓮三星餐廳L'Enclume。於香港的The Baker & The Bottleman,Ollie堅守餐廳永續烹飪和強調季節性食材的理念外,也為精緻英式小酒館的傳統美食注入現代風格,也為印象刻板的英國菜注入新意。

