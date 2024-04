梵克雅寶突破琺瑯鑲嵌工藝！從珠寶鑲嵌到腕錶工藝，在首飾細節中尋找驚喜

復活節期間,參觀了由L’ÉCOLE舉辦的《美學之眸:千燈室珠寶珍藏展》(An Eye for Beauty – An illuminata Jewelry Collection)。今次的展品出自香港一位女收藏家所收藏的中西古董珍品,據知這位女主人不單止是收藏家,更是一位真正的用家,每件珍藏都是她日常用的物品。

