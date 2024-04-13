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13/04/2024

梵克雅寶突破琺瑯鑲嵌工藝！從珠寶鑲嵌到腕錶工藝，在首飾細節中尋找驚喜

#珠寶 #首飾 #腕錶 #L'Ecole #VCA #珠寶腕錶 #WW2024 #Jewelry
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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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    隔周四更新

　　首先感謝同事幫忙，上期文章提及的品牌Sauvereign，打錯了品牌成立日期，好彩得到相關人事提醒並作出更正，特此向品牌致歉。

 

　　復活節期間，參觀了由L’ÉCOLE舉辦的《美學之眸：千燈室珠寶珍藏展》（An Eye for Beauty – An illuminata Jewelry Collection）。今次的展品出自香港一位女收藏家所收藏的中西古董珍品，據知這位女主人不單止是收藏家，更是一位真正的用家，每件珍藏都是她日常用的物品。

 

　　很多時，自己參觀展覧都是走馬看花，會忽略很多細節，但有導賞員的情況就不一樣了。展品包括三件明朝時代（1573-1644）的黃花梨木傢俬，雖然知道花梨木傢俬很稀有，但和L’ÉCOLE的同事交談之下，才知道價值原來可達天價級別！

 

明代晚期(1573年–1644年)官帽椅

Courtesy: L’ÉCOLE

 

　　展出的首飾跨越18至21世紀，包括維多利亞、Art Deco，以及愛德華年代的西方首飾，還有清朝（1644-1911）的玉首飾及幾件當代珠寶設計師品牌JAR及Carnet的作品。在眾多展品中，印象最深的是一條藍色玻璃圓章金贊石手鍊，在八個玻璃圓章上，分別鑲有以鑽石拼成的英文字SOUVENIR（紀念品）。初時我並不明白紀念品同手鍊的關係，斷估也不會是去旅行時買的紀念品吧？後來，導賞員告訴我，原來SOUVENIR在以前有Don’t forget me的意思，知悉後，再看這手鍊時，又是另一種感覺，眨眼間由一件紀念品搖身變為一件訂情信物。這手鍊之所以吸引我，是因為由鑽石拼成的英文字究竟是如何鑲在玻璃圓章上？驟眼看，並咩有明顯的鑲口，難不成是用了膠水？可是1795年發明了膠水了嗎？而這也就是看展覧的好玩之處，在細微的地方找到驚喜！

 

Courtesy: L’ÉCOLE

Courtesy: L’ÉCOLE

Courtesy: JAR， L’ÉCOLE

清代蜜蠟帶翠飾十八子手串

Courtesy: L’ÉCOLE

Courtesy: L’ÉCOLE

 

　　談及手工藝，也讓我們一起看看今年的Watches & Wonders。在40多mm的錶殼內，各廠方可謂絞盡腦汁，務求在錶芯或錶面作出突破，而Van Cleef & Arpels的Lady Arpels Jour Enchante及 Lady Arpels Nuit Enchante則在錶面工藝上花了不少心思！

 

　　今年，品牌分別以仙子在陽光下採花，以及在晚上休息為主題，其特別之處在於VCA用了一種全新技術——Faconne Enameling，令琺琅能夠鑲在沒有底背的柜架內鑲作。琺琅非常脆弱，要令琺琅能夠被打磨，再鑲上鑽石，VCA花了很長時間才研發了這項新技術，琺琅才可以在沒有背的框内鑲作，驚喜始終都在細節中。最後感謝友欄尋寶女生日誌Kogi讓我先寫 Van Cleef的作品，其它更多精彩Watches & Wonders 2024的介紹都會在Diva名主筆下為大家介紹，大家千萬不要錯過！

 

Courtesy: Van Cleef & Arpels

Courtesy: Van Cleef & Arpels

 

 

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