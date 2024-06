家族榮耀之繼承者丨梁靖琪尋親崩潰戲喊足三集！特寫、鏡頭效果異常多！觀眾嫌煩︰崩潰到面容扭曲睇得難受

劇集《家族榮耀之繼承者》正在熱播,收視和討論度都非常之高,而劇情進入高潮,Nana(梁靖琪飾)鍥而不捨要搵到自己身世,先是發現自己的親生媽媽是邵家碧(張鳳妮飾)而不是戴綺婷(余安安飾),已經大為失落,沒想到最終發現原來丘守義不是自己的親生爸爸,不斷要搵出親生爸爸的真相,最終越揭越傷心,最近播出的兩集的內容都幾乎焦點放在她崩潰狂喊的戲份,喊足三集。

這三集幾乎全部都是Nana的戲份,本身已經是豪門家族反叛性格的她,偏偏執著於自己的身世,鍥而不捨要搵出身世之謎,驗完DNA再四出奔走明查暗訪,最終驚揭原來高成(吳岱融飾)才是自己的親生爸爸,即時來一聲「雷聲」。事關Nana一直深愛高浚(林峯飾),最終竟然發現高浚是她的哥哥,劇情絕對可以媲美幾十年前的黑白粵語長片咁淒美。

Nana連續喊足三日,加上喊戲有異常多的特寫和鏡頭效果,展現出她的喊戲層次,不過觀眾就不太買帳,認為喊戲太多太煩,特別是她崩潰到面容扭曲,實在睇得難受。網友留言說:「劇情和演技都over咗」、「劇情極無聊,邊個係生父?使唔使好似死老竇咁啊? 你已經長大成人有乜關係呢?」、「又要去查,又要喊!」、「呢套戲好煩!」、「粵語長片劇情」、「因為佢她老竇(梁家樹)是監製、所以用佢!」、「編劇是否牽強?硬要寫到Nana冇EQ、冇IQ,媽咪都說那人已死,Nana仲竟然問葬在那!?」、「梁靖琪好難頂」、「Nana always crying for no reason. So annoying(Nana喊都冇原因,勁煩!)」等等。

不過Nana頂多喊埋今晚,事關劇情交代她將會被智斌(羅子溢飾)推落海失救致死,而梁靖琪昨晚一集含淚向親生爸爸高成道別自拍一幕,眼淚和情緒都恰到好處,成為海量崩潰喊戲之中的佳作。今次梁靖琪飾演Nana都相當大挑戰,現年41歲的她已經是兩孩之母,跟34歲的陳瀅演同齡姊妹之餘,更是演活反叛少女夜夜笙歌的角色,相當不容易。雖然對梁靖琪的批評甚多,不過她的老公施雋賢都有捧場,更拍下老婆開水喉式爆喊的一幕,大讚對方,認真Sweet!