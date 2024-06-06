家族榮耀之繼承者丨梁靖琪尋親崩潰戲喊足三集！特寫、鏡頭效果異常多！觀眾嫌煩︰崩潰到面容扭曲睇得難受

劇集《家族榮耀之繼承者》正在熱播，收視和討論度都非常之高，而劇情進入高潮，Nana（梁靖琪飾）鍥而不捨要搵到自己身世，先是發現自己的親生媽媽是邵家碧（張鳳妮飾）而不是戴綺婷（余安安飾），已經大為失落，沒想到最終發現原來丘守義不是自己的親生爸爸，不斷要搵出親生爸爸的真相，最終越揭越傷心，最近播出的兩集的內容都幾乎焦點放在她崩潰狂喊的戲份，喊足三集。

這三集幾乎全部都是Nana的戲份，本身已經是豪門家族反叛性格的她，偏偏執著於自己的身世，鍥而不捨要搵出身世之謎，驗完DNA再四出奔走明查暗訪，最終驚揭原來高成（吳岱融飾）才是自己的親生爸爸，即時來一聲「雷聲」。事關Nana一直深愛高浚（林峯飾），最終竟然發現高浚是她的哥哥，劇情絕對可以媲美幾十年前的黑白粵語長片咁淒美。

Nana連續喊足三日，加上喊戲有異常多的特寫和鏡頭效果，展現出她的喊戲層次，不過觀眾就不太買帳，認為喊戲太多太煩，特別是她崩潰到面容扭曲，實在睇得難受。網友留言說：「劇情和演技都over咗」、「劇情極無聊，邊個係生父？使唔使好似死老竇咁啊？ 你已經長大成人有乜關係呢？」、「又要去查，又要喊！」、「呢套戲好煩！」、「粵語長片劇情」、「因為佢她老竇（梁家樹）是監製、所以用佢！」、「編劇是否牽強？硬要寫到Nana冇EQ、冇IQ，媽咪都說那人已死，Nana仲竟然問葬在那！？」、「梁靖琪好難頂」、「Nana always crying for no reason. So annoying（Nana喊都冇原因，勁煩！）」等等。

不過Nana頂多喊埋今晚，事關劇情交代她將會被智斌（羅子溢飾）推落海失救致死，而梁靖琪昨晚一集含淚向親生爸爸高成道別自拍一幕，眼淚和情緒都恰到好處，成為海量崩潰喊戲之中的佳作。今次梁靖琪飾演Nana都相當大挑戰，現年41歲的她已經是兩孩之母，跟34歲的陳瀅演同齡姊妹之餘，更是演活反叛少女夜夜笙歌的角色，相當不容易。雖然對梁靖琪的批評甚多，不過她的老公施雋賢都有捧場，更拍下老婆開水喉式爆喊的一幕，大讚對方，認真Sweet！