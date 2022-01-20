距離香港特首選舉，只餘兩個多月，坊間一直盛傳現任特首林鄭月娥尋求連任，而陳茂波、李小加、陳馮富珍、梁振英、葉劉淑儀等則是潛在對手。想不到「半路殺出程咬金」，今年65歲的商人及電影製作人冼國林，於1月19日早上在其YouTube頻道表態，宣布將參選新一屆特首選舉。

冼國林的競選口號是「忠誠坦蕩、仗義擔當、不患得失、赤誠報港」。他是葉問之子葉準的徒弟，也是已故武打明星劉家良的徒弟，曾經學習太極、洪拳、詠春等。其後，他擔任電影《葉問前傳》出品人。

(片段截圖)

冼國林七歲起習武，十二歲便做非法童工，幫補家計；縱使會考得四分，卻懂得發憤圖強，攻讀金融課程。他是1987年的英國特許銀行學會會士，2006年更到英國曼徹斯特城市大學修讀法律研究文憑，又獲美國俄克拉何馬市大學工商管理碩士。

上市公司職務包括中國東方實業集團非執行董事（2009－2010）；第一信用金融集團主席（2011－2018）以及國藝集團控股主席（2010－2018，2019－2021）。現時職務是世界詠春聯會主席、世界洪拳總會主席。

冼國林旗下的第一信用，曾經捲入「謎網50」事件。事源於有「股壇長毛」之稱的David Webb，於2017年發表一張「50隻不能持有的港股」名單，其中包括第一信用，及後冼國林回應指David Webb沒有眼光。另外，冼國林旗下的國藝娛樂，也曾經涉及一宗案件，被廉政公署要求提供資料，協助調查。

冼國林與前妻育有兩名兒子，如今分別已有20歲及18歲。2010年9月，冼國林與羅寶兒（當時為國藝娛樂副主席）再婚，轉瞬便為他誕下幼女阿恩。但11年後，冼國林入稟法院控告其妻子羅寶兒，之前他要求終止羅寶兒資產受託人的身份，但羅寶兒未有將有關受託資產歸還，而有關資產涉及價值合共近1.4億元。

在政治立場方面，冼國林為親中派人士，有參與支持港區國安法的聯署，又曾在財華社集團旗下現代電視批評民主派，指責他們是偽君子。這次他參選特首，自稱是「政治素人」，沒有大財團支持，也沒有星光熠熠的競選團隊，現時的團隊包括不同界別專業人士、家庭主婦、學生、職場新人等。他說：「我跟大家一樣，吸同樣的空氣，走過同樣的路，受過不同挫折，我其實就是大家的一分子。我的亮點是貼地氣、近民意」。

冼國林在社交平台發表長約9分鐘的短片，表示很多人可能質疑他的參選決定，例如藉故提升知名度以爭取更大政治利益、是否夠班參選、以及曾聲稱不會從政，如今又反口等。但他指出，知名度從來不重要，而去年家庭出現重大變故，沉澱之後希望將時間精力貢獻香港，加上《國安法》實施後，香港實際上仍然五癆七傷，需要刮骨療傷作大改革，未來五年才能迎頭趕上。

站在香港人的立場，特首選舉，雖然不是普選，但愈多人參選，場面會更加熱鬧，即使是陪跑也罷，市民也不會介意。若只有一人參選，唱獨腳戲，冷冷清清，更加似是「欽點」，毫無民主選舉氣氛，不選也罷。難得有冼師傅拍「心口」上馬，希望他做個榜樣，有更多人陸續響應，多幾個人參選，相信也是北京樂見的。