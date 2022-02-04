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04/02/2022

送水輝許家傑自爆有巨躉 大小姐林淑敏取笑：過年夠擺兩圍

#愛•回家之開心速遞 #許家傑 #林淑敏
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　　【晴報專訊】虎年快樂！《愛•回家之開心速遞》好拍檔許家傑及林淑敏特別向《晴報》讀者拜年，祝福人人新年進步、心想事成、成雙成對、甜蜜到爆！「送水輝」與「大小姐」合作四年日對夜對，二人接受大測試，看看有多了解對方，他們更一邊玩一邊鬥嘴，淑敏說︰「因為信任對方，才夠膽講真話！」

 

 

　　許家傑和林淑敏合組情侶檔四年，上月獲得台慶頒獎禮「最受歡迎電視拍檔」，電視城上下都大讚實至名歸。二人演戲默契十足，但他們接受本報大測試，結果卻是意料之外！淑敏最喜歡的顏色是白色，家傑即答錯是黑色；至於家傑最愛公司餐廳哪一款菜式，淑敏左思右想都答不出，原來竟是「梅菜扣肉」！淑敏一見答案即「大小姐」上身說：「我從來沒見過你點梅菜扣肉，根本你是設局累我答錯！」

 

淑敏一拍照即「大小姐」上身，千金霸氣盡現。

 

淑敏最欣賞陶大宇

 

說到淑敏最欣賞的TVB男藝人，家傑終於答中是陶大宇。

 

　　提到最欣賞的TVB男藝人，淑敏即答：「陶大宇！我仍在演甲乙丙時，大宇不顧彼此地位懸殊，跟我們聊天，教我們如何演戲，是好謙虛、很有熱誠的藝人。」至於家傑心目中的女神，並非淑敏猜錯的張敏，而是羅蘭姐，家傑說：「因為她很像我嫲嫲。」至於終極「私密」高難度題目，家傑答中淑敏家中愛犬的名字，但淑敏卻答錯家傑的三圍數字。淑敏估計家傑三圍「41、28、37」，但家傑自爆：「下圍一定錯！因為我一向以大屁股見稱，現在量度肯定超過40吋！」淑敏聽到「眼都凸」，笑言︰「嘩！新年可以擺幾圍？夠闊落！」

 

這對熒幕情侶上月在台慶頒獎禮獲「最受歡迎電視拍檔」獎。（資料圖片

 

　　對於獲頒「最受歡迎電視拍檔」，淑敏說：「坦白說，我很期待這個獎，由首度提名已經想得到，因為代表我們默契的成果。」家傑認為獲獎是一支強心針，推動他們更用心做好未來每次演出。淑敏回想拍《巾幗梟雄》時聽到監製李添勝一席話，令她銘記於心：「他說演員可以看很多次重播，但觀眾只會看一次。演員要一擊即中觀眾的心，對白便要講好、戲要演好，只得一次機會。這番說話我謹記至今，所以每場戲都要認真做。」

 

轉載自: 晴報

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